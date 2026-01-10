FPÖ – Darmann: „ÖVP-Innenminister Karner hat Österreichs Sicherheit längst aufgegeben!“

Wien (OTS) -

„ÖVP-Innenminister Karner hat Österreichs Sicherheit längst aufgegeben, das bezeugen fast tagtägliche Messerangriffe, Bandenkriege und eine ausufernde Drogenkriminalität unter Asylforderern“ reagierte heute der freiheitliche Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann auf die Messerattacke am Klagenfurter Hauptbahnhof. „Unsere Bahnhöfe verkommen zu No-Go-Areas, weil die Regierung und allen voran der zuständige Innenminister die Augen vor der importierten Gewalt verschließen. Das ist der alltägliche Wahnsinn des Systemversagens, für den die Österreicher mit ihrer Sicherheit bezahlen!“, so Darmann.

Für den freiheitlichen Sicherheitssprecher sei die Situation untragbar. „Es stellt sich die grundsätzliche Frage: Was machen diese jungen Männer aus Syrien überhaupt noch in Österreich, wenn sie hier ihre Konflikte mit dem Messer austragen? Wer unser Gastrecht mit Füßen tritt, hat hier nichts mehr verloren. Anstatt Kuscheljustiz braucht es eine klare Ansage: Sofern ein Asylstatus erteilt wurde, ist dieser umgehend abzuerkennen. Danach muss die sofortige Abschiebung in ihre Heimat folgen. Kein Wenn und kein Aber!“, so Darmann.