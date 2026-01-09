Aviso Grüne PK: Dienstag, 13. Jänner, 10 Uhr: Vorschau zum Pilnacek-Untersuchungsausschuss mit Nina Tomaselli

Wien (OTS) -

Vor dem Start des Pilnacek-Untersuchungsausschusses in der kommenden Woche gibt Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli einen Ausblick auf die ersten Sitzungstage und die Schwerpunkte der Grünen.

Zeit: Dienstag, 13.1.2026 – 10 Uhr

Ort: Grüner Presseraum, Löwelstraße 12, 2. Stock, 1010 Wien

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]

Vorschau zum Pilnacek-Untersuchungsausschuss mit Nina Tomaselli

Datum: 13.01.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Grüner Presseraum

Löwelstraße 12

1010 Wien