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Aviso Grüne PK: Dienstag, 13. Jänner, 10 Uhr: Vorschau zum Pilnacek-Untersuchungsausschuss mit Nina Tomaselli
Vor dem Start des Pilnacek-Untersuchungsausschusses in der kommenden Woche gibt Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli einen Ausblick auf die ersten Sitzungstage und die Schwerpunkte der Grünen.
Zeit: Dienstag, 13.1.2026 – 10 Uhr
Ort: Grüner Presseraum, Löwelstraße 12, 2. Stock, 1010 Wien
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected]
Vorschau zum Pilnacek-Untersuchungsausschuss mit Nina Tomaselli
Datum: 13.01.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Grüner Presseraum
Löwelstraße 12
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]
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