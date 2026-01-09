  • 09.01.2026, 15:00:35
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  • OTS0132

Einladung zum Neujahrsempfang: Jahrespräsentation 2026 des Naturhistorischen Museums Wien

Dr. Katrin Vohland und Mag. Markus Roboch
Wien (OTS) - 

Im Neuen Jahr laden Generaldirektorin Dr. Katrin Vohland und wirtschaftlicher Geschäftsführer Mag. Markus Roboch zum Neujahrsempfang mit Jahrespräsentation 2026 in das Naturhistorische Museum Wien ein. Es soll Bilanz gezogen und ein Ausblick auf Ausstellungs- und Forschungsprojekte sowie geplante bauliche Projekte und Modernisierungsmaßnahmen gegeben werden.

Am Dienstag, dem 20. Jänner 2026, um 10.30 Uhr.
Ort: Vortragssaal des NHM Wien, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Einlass: ab 10.00 Uhr, Beginn: 10.30 Uhr

Es sprechen:

Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des NHM Wien

Mag. Markus Roboch, wirtschaftlicher Geschäftsführer des NHM Wien

sowie die Kurator*innen zu den konkreten Projektvorhaben im Jahr 2026:

Univ. Prof. Dr. Mathias Harzhauser (Direktor der Geologisch-Paläontologischen Abteilung)

Dr. Swen Renner (Leiter der Vogelsammlung)

Eduard Winter (Kustos der Pathologisch-Anatomischen Sammlung im Narrenturm)

Dr. Margit Berner (Direktorin der Anthropologischen Abteilung)

Mag. Agnes Mair (Abteilung für Wissenschaftskommunikation)

2026 ist für das NHM Wien ein besonderes Jubiläumsjahr. Am 29. April 1876, also vor 150 Jahren, gründete Kaiser Franz Joseph I. mit seiner Unterschrift das Naturhistorische Museum Wien im rechtlichen Sinn, am 30. April 1876 berief er den Geologen Ferdinand von Hochstetter zu dessen ersten Intendanten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Gebäude des Museums an der Wiener Ringstraße bereits mitten im Bau – im August 1889 kam es schließlich zur feierlichen Eröffnung.

Heute beherbergt das Haus mit mehr als 30 Millionen Objekten eine der bedeutendsten naturwissenschaftlichen Sammlungen der Welt. Das NHM Wien ist ein einzigartiges Archiv für die Entstehung und Entwicklung der Erde und des Lebens. Es dokumentiert Geschichte und Aufbau unseres Planeten, zeigt die Vielfalt des Lebens auf der Erde und gibt Einblick in die Entwicklung des Menschen. Wie kaum ein anderes naturhistorisches Museum erforscht es anhand von biologischen, geologischen, paläontologischen, mineralogischen, anthropologischen, urgeschichtlichen und kulturhistorischen Objekten das gesamte Spektrum der Natur in Vergangenheit und Gegenwart.

Mit der Bitte um Anmeldung zur Pressekonferenz unter: [email protected]

Pressematerial: Naturhistorisches Museum Wien - Pressemitteilung-Detailseite

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Naturhistorisches Museum Wien

Mag. Irina Kubadinow
Leiterin Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecherin
Tel.: + 43 (1) 521 77 - 410

Mag. Klara Vakaj
Pressereferentin
Tel.: + 43 (1) 521 77 - 626

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