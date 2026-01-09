Neßler/Grüne: Plakate schaffen keine Kindergartenplätze - Familien brauchen verlässliche Betreuung statt Kampagnen

Wien (OTS) -

„Eine neue Imagekampagne für den Kindergartenberuf mag gut klingen, sie ändert aber nichts an der Realität von Familien. Eltern brauchen keine Plakate, sondern Betreuungsplätze, auf die sie sich verlassen können und die mit dem Alltag vereinbar sind“, reagiert Barbara Neßler, Sprecherin für Elementarpädagogik der Grünen, auf die heutige Pressekonferenz von Bildungsminister Wiederkehr.

„Das Kernproblem bleibt ungelöst: Es fehlen zehntausende Betreuungsplätze. Und viele Öffnungszeiten sind mit Vollzeitarbeit schlicht nicht vereinbar“, so Neßler und weiter: „Solange es keinen Rechtsanspruch gibt, bleibt Kinderbetreuung eine Postleitzahllotterie. Denn die Realität für viele Familien heißt nach wie vor: ‚Die Mama bleibt eh daheim‘, weil vielerorts schlicht die Alternativen fehlen. Von Wahlfreiheit zu sprechen, solange diese strukturellen Hürden bestehen, geht an der Lebensrealität der Familien vorbei.“

„Wenn die Regierung es ernst meint, braucht es jetzt einen echten Kinderbetreuungs-Ausbauturbo“, hält Neßler fest. „50.000 zusätzliche Plätze, ein Rechtsanspruch auf einen qualitätsvollen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag und flächendeckend familienfreundliche Öffnungszeiten – das muss der Maßstab sein. Denn Kinderbetreuung ist keine PR-Frage, sondern entscheidet darüber, ob Familien ihren Alltag organisieren können – oder weiter im Stich gelassen werden.“