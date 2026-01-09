SPÖ-Sozialsprecher Muchitsch: Tausende neue Chancen und neue Arbeitsplätze für Ältere durch Aktion 55+

Wien (OTS) -

Sozialministerin Korinna Schumann hat heute gemeinsam mit der AMS-Vorständin Petra Draxl die Aktion 55+ vorgestellt. Die neue Arbeitsmarktförderung wird im Jahr drei- bis sechstausend Arbeitssuchenden über 55 Jahren, die schon lange vergeblich einen Job suchen, einen neuen Arbeitsplatz bringen. SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch hält die Aktion 55+ für ein wichtiges und wirkungsvolles Vorhaben. „Das bringt tausende neue Chancen und neue Arbeitsplätze für ältere Menschen“, sagt Muchitsch. ****

Die Erwerbsbeteiligung in der Altersgruppe der über 55-Jährigen ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Laut den Daten des Sozialministeriums waren Ende 2025 rund 710.000 Personen über 55 unselbständig beschäftigt (zum Vergleich: im Jahr 2008 waren es nur rund 260.000 Personen). Der Zuwachs der Beschäftigten wird weiter anhalten, allerdings ist auch die Arbeitslosigkeit in dieser Altersgruppe deutlich höher als im Durchschnitt.

Daher ist der Fokus der Arbeitsmarktpolitik auf die Älteren „in jeder Hinsicht richtig und notwendig“, betont Muchitsch. „Die Menschen wollen arbeiten, der Arbeitsmarkt und die Unternehmen zeigen sich allerdings noch zu oft abweisend gegenüber älteren Arbeitssuchenden. Die Aktion 55+ wird helfen und tausenden Menschen, die lange vergeblich eine Arbeit gesucht haben, einen neuen Arbeitsplatz verschaffen", so Muchitsch.

Zugleich erwartet der SPÖ-Sozialsprecher auch von den Unternehmen, dass sie sich auf die demografischen Tatsachen einstellen.

Die Aktion 55+ wird einerseits neue Arbeitsplätze in sozioökonomischen Betrieben und gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten fördern; darauf entfallen 60 Prozent der geförderten Arbeitsplätze. Andererseits fördert die Aktion 55+ neue Arbeitsplätze in Unternehmen über Eingliederungsbeihilfen; darauf entfallen 40 Prozent der geförderten Arbeitsplätze. (Schluss) wf/lw