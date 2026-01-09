AVISO: Nationalratspräsident Rosenkranz empfängt ungarischen Amtskollegen Kövér im Parlament

Wien (PK) -

Am Montag, dem 12. Jänner 2026, empfängt Nationalratspräsident Walter Rosenkranz seinen ungarischen Amtskollegen Laszló Kövér für ein Arbeitsgespräch im Parlament. Im Anschluss daran findet um 12 Uhr ein gemeinsames Pressestatement statt.

Zeit:

Montag, 12. Jänner 2026

11.30 Uhr: Fahnenfoto und Tour de Table

12 Uhr: Gemeinsames Pressestatement von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und dem Präsidenten der ungarischen Nationalversammlung Laszló Kövér

Ort:

Parlament, Empfangssalon

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind eingeladen und werden um Anmeldung gebeten: Besuch des Präsidenten der ungarischen Nationalversammlung László Kövér | Parlament Österreich

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