  • 09.01.2026, 13:07:32
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AVISO: Nationalratspräsident Rosenkranz empfängt ungarischen Amtskollegen Kövér im Parlament

Gemeinsames Pressestatement am Montag, 12. Jänner, 12 Uhr

Wien (PK) - 

Am Montag, dem 12. Jänner 2026, empfängt Nationalratspräsident Walter Rosenkranz seinen ungarischen Amtskollegen Laszló Kövér für ein Arbeitsgespräch im Parlament. Im Anschluss daran findet um 12 Uhr ein gemeinsames Pressestatement statt.

Zeit:

Montag, 12. Jänner 2026

11.30 Uhr: Fahnenfoto und Tour de Table

12 Uhr: Gemeinsames Pressestatement von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und dem Präsidenten der ungarischen Nationalversammlung Laszló Kövér

Ort:

Parlament, Empfangssalon

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind eingeladen und werden um Anmeldung gebeten: Besuch des Präsidenten der ungarischen Nationalversammlung László Kövér | Parlament Österreich

(Schluss) keg

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