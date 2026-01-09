- 09.01.2026, 13:07:32
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AVISO: Nationalratspräsident Rosenkranz empfängt ungarischen Amtskollegen Kövér im Parlament
Gemeinsames Pressestatement am Montag, 12. Jänner, 12 Uhr
Am Montag, dem 12. Jänner 2026, empfängt Nationalratspräsident Walter Rosenkranz seinen ungarischen Amtskollegen Laszló Kövér für ein Arbeitsgespräch im Parlament. Im Anschluss daran findet um 12 Uhr ein gemeinsames Pressestatement statt.
Zeit:
Montag, 12. Jänner 2026
11.30 Uhr: Fahnenfoto und Tour de Table
12 Uhr: Gemeinsames Pressestatement von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und dem Präsidenten der ungarischen Nationalversammlung Laszló Kövér
Ort:
Parlament, Empfangssalon
Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind eingeladen und werden um Anmeldung gebeten: Besuch des Präsidenten der ungarischen Nationalversammlung László Kövér | Parlament Österreich
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