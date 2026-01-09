Wöginger: „Aktion 55+“ schafft mehr Chancen für ältere Menschen am Arbeitsmarkt

Wien (OTS) -

„Die ‚Aktion 55+‘ schafft mehr Chancen für ältere Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Neue berufliche Perspektiven für ältere Arbeitslose sind dabei ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft und die Wirtschaft gleichermaßen“, betont ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher August Wöginger zur heute vorgestellten arbeitsmarktpolitischen Initiative von Arbeitsministerin Korinna Schumann. Das wesentliche Ziel sei es, ältere Arbeitslose beim Wiedereintritt in die Erwerbstätigkeit zu unterstützen und die Langzeitarbeitslosigkeit im fortgeschrittenen Alter einzudämmen. „Wir sprechen hier von einer nicht unbedeutenden Anzahl an Menschen. Denn die Altersgruppe über 55 Jahren hat bis Ende des Jahres 2025 insgesamt rund 710.000 unselbständig Beschäftigte ausgemacht – und diese Gruppe wird in den kommenden Jahren weiter ansteigen“, verweist der Sozialsprecher der Volkspartei auf die sich stellenden demoskopischen Herausforderungen.



Konkret sollen ab heuer im Zuge der „Aktion 55+“ jährlich Mittel in Höhe von 50 Millionen Euro bereitgestellt werden, mit denen zwischen 3.000 und 6.000 Arbeitsplätze für ältere Arbeitslose mit einer kollektivvertraglichen Entlohnung geschaffen werden sollen. Wöginger: „Im Rahmen der ‚Aktion 55+‘ werden dazu verschiedene Instrumente der Arbeitsmarktpolitik eingesetzt, damit im Sinne der Betroffenen die bestmögliche Unterstützung und individuelle Lösungen gefunden werden können.“ Von den geförderten Arbeitsplätzen sollen etwa 60 Prozent in sozialökonomischen Betrieben und gemeinnützigen Projekten entstehen, die restlichen 40 Prozent über Eingliederungsbeihilfen wie finanzielle Zuschüsse zu Lohn- und Lohnnebenkosten. „Damit Effizienz und Treffsicherheit gewährleistet werden können, wird es außerdem eine begleitende Beratung und Betreuung geben, ebenso wie ein individualisiertes Matchingverfahren“, unterstreicht Wöginger weiter.



Abschließend sagt der ÖVP-Klubobmann: „Mit der ‚Aktion 55+‘ wird ein wichtiger Schritt gesetzt, um älteren Arbeitslosen neue Beschäftigungschancen zu eröffnen und somit ihre volle gesellschaftliche Teilhabe sicherzustellen. Gleichzeitig bringen sie ihre langjährige Erfahrung und ihre berufliche Expertise ein. Das gilt es im Sinne der Menschen, der Gesellschaft als Ganzes und der Wirtschaft zu unterstützen. Ab 2027 wird überdies das Maßnahmen-Paket zur Attraktivierung von Arbeiten im Alter greifen, mit 100 Millionen Euro für aktive Arbeitsmarktpolitik in diesem Bereich sowie einem jährlichen Steuer-Freibetrag von 15.000 Euro für Zuverdienste im Ruhestand.“ (Schluss)