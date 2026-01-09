Wirtschaftsbund begrüßt Ja zum Mercosur-Abkommen

Wien (OTS) -

„Der Wirtschaftsbund begrüßt das Ja zum Mercosur-Abkommen als wichtigen Fortschritt für Wachstum, Beschäftigung und die internationale Wettbewerbsfähigkeit Österreichs. Gerade in Zeiten geopolitischer Spannungen und international steigender Zölle stärkt ein verlässliches, ausgewogenes Freihandelsabkommen unsere Exportwirtschaft und schafft zusätzliche Chancen für heimische Unternehmen quer durch alle Branchen. Für österreichische KMU und Exporteure bedeutet der Abbau von Handelshemmnissen und ein besserer Marktzugang wichtige neue Wachstumschancen, erhebliche Wettbewerbsvorteile und ein deutliches Potenzial für zusätzliche Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Mit dem Mercosur-Abkommen ist ein wirtschaftspolitischer Meilenstein für Österreich und die gesamte EU gesetzt. Jetzt kommt es darauf an, diese Chancen konsequent zu nutzen und unsere Betriebe bei der Erschließung neuer Märkte aktiv zu unterstützen“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger.