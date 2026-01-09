FPÖ – Haider: „Mercosur-Abkommen ist schwerer Anschlag auf unsere Bauern“

Wien (OTS) -

„Mit dem Mercosur-Abkommen setzt die EU-Kommission die Existenz unserer Bauern aufs Spiel. Es muss abgelehnt werden“, fordert der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider angesichts der heutigen vorbereitenden Beratungen im Rat, bei denen eine Vorentscheidung über das Abkommen fallen dürfte.

Die Qualitäts- und Umweltstandards in den Mercosur-Staaten seien mit jenen in der EU nicht vergleichbar wie jüngste Skandale um die Verabreichung von in der EU verbotenen Hormonen und Antibiotika in Brasilien gezeigt hätten. „Außerdem hat der Green Deal unseren Landwirten enorm geschadet und ihnen ihre Wettbewerbsfähigkeit genommen“, weist Haider auf die massiven negativen Auswirkungen der EU-Politik der letzten Jahre hin. Die neuen Schutzklauseln für die europäische Landwirtschaft seien nichts mehr als ein billiges Ablenkungsmanöver und würden keinen echten Schutz bieten.

„Die Vertreter Österreichs in den EU-Gremien müssen unbedingt bei ihrer Ablehnung bleiben. Sie sind nicht nur durch einen Parlamentsbeschluss dazu verpflichtet. Das schuldet Österreich auch seinen Bauern“, schließt Haider.