AVISO: Pressekonferenz "Industrie-Summit Niederösterreich - Oberösterreich"

Wien (OTS) -

Niederösterreich und Oberösterreich stehen gemeinsam für 43 Prozent der Wertschöpfung in der österreichischen Sachgüterindustrie. Der von der Industriellenvereinigung Niederösterreich (IV-NÖ) und Oberösterreich (IV-OÖ) organisierte Industrie-Summit bringt führende Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie und Wirtschaft beider Bundesländer zusammen.

Im Anschluss daran findet eine Pressekonferenz mit den beiden Landeshauptleuten sowie den Präsidenten der Industriellenvereinigungen statt, bei der über die gemeinsame Sicht auf die aktuelle Lage des Industriestandorts sowie industriepolitische Zielsetzungen informiert wird.

Pressekonferenz:

Industrie-Summit Niederösterreich–Oberösterreich

Datum: Mittwoch, 14. Jänner 2026, 12.00 Uhr

Ort: Verbund Lehrwerkstätte/ Kraftwerk Ybbs-Persenbeug

Aula im 1. Stock

Donaudorfstraße 12, 3370 Ybbs an der Donau

Hinweis für TV-Teams: Bereits ab ca. 11.45 Uhr besteht die Möglichkeit, gegen Ende des Industrie-Summits einen Kameraschwenk sowie Bildmaterial vom Veranstaltungsgeschehen im Erdgeschoß aufzunehmen. Die anschließende Pressekonferenz findet ab 12.00 Uhr in der Aula im 1. Stock statt.

An der Pressekonferenz nehmen teil:

Johanna Mikl-Leitner , Landeshauptfrau von Niederösterreich

Thomas Stelzer , Landeshauptmann von Oberösterreich

Kari Ochsner , Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich

Thomas Bründl, Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung per Mail an: [email protected]. Für redaktionelle Zwecke stellen wir Ihnen gerne Fotos vom Pressetermin zur Verfügung.