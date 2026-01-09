AVISO – Montag, 12. Jänner 2026, 10.00 Uhr: 12. Barbara-Prammer-Symposium mit u.a. Babler, Bures, Holzleitner, Schumann

Wien (OTS) -

Kommenden Montag, am 12. Jänner 2026, findet ab 10.00 Uhr das 12. Barbara-Prammer-Symposium 2026 statt. Im Mittelpunkt stehen Frauengesundheit, gendersensible Medizin und die Frage, wie Machtverhältnisse in Medizin und Gesundheitssystem wirken. Darüber diskutieren Expertinnen aus Politik, Wissenschaft, Medizin und Zivilgesellschaft. Teilnehmer:innen sind ua. Vizekanzler und SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler, die Dritte Nationalratspräsidentin und Präsidentin des Karl-Renner-Instituts Doris Bures, Bundesministerin und SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin Korinna Schumann sowie Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der SPÖ-Frauen, des SPÖ-Parlamentsklubs, des Karl-Renner-Instituts sowie der Foundation for European Progressive Studies (FEPS) und wird auch via Livestream unter https://social.spoe.at/bps26-live und auf der Startseite der SPÖ übertragen. ****

Programm

10.00 Uhr Begrüßung durch Doris Bures, Dritte Präsidentin des Nationalrats und Präsidentin des Karl-Renner-Instituts

10.20 Uhr Grußworte von Andreas Babler, Vizekanzler und SPÖ-Vorsitzender

10.30 Uhr Eröffnungstalk

Eva-Maria Holzleiter, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung und SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende

Korinna Schumann, Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Sabine Schatz, Abgeordnete zum Nationalrat und SPÖ-Frauensprecherin

László Andor, Generalsekretär der FEPS

11.00 Uhr Keynote I von Bettina Pfleiderer, Professorin an der Universität Münster, Leiterin der EU-Delegation bei der W20, eh. Präsidentin des Weltärztinnenbundes

11.30 Uhr Keynote II „Unser Körper ihr System. Medizin als patriarchales Machtinstrument“ von Mirijam Hall, Gynäkologin, Vorsitzende der Aids Hilfe Wien, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung

Zeit: Montag, 12. Jänner 2026, 10.00 Uhr

Ort: Parlament, Lokal 2/Elise Richter, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien

Eine Anmeldung ist aufgrund der hohen Teilnehmer:innenzahl unbedingt erforderlich unter [email protected].

Die Sicherheitsvorschriften des Parlaments sind zu beachten. Beim Einlass ist verpflichtend ein Lichtbildausweis vorzuweisen. (Schluss) eg/bj