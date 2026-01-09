  • 09.01.2026, 09:00:33
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AVISO 16.1., 10 Uhr: Caritas und FORESIGHT vermessen Einsamkeit in Österreich im Vorfeld des Blue Monday

Stöckl und Schwertner präsentieren Ergebnisse aktueller Befragung sowie Bilanz von Plaudernetz, Caritas Hotline gegen Einsamkeit. Gefragter denn je — erstmals auch in Deutschland.

Wien (OTS) - 

Der Blue Monday, der dritte Montag im neuen Jahr, gilt gemeinhin als der traurigste Tag im Jahr. Ein Tag, an dem sich Menschen möglicherweise auch ihrer Einsamkeit bewusster sind als sonst. Dass Einsamkeit in Österreich tatsächlich längst kein Randphänomen ist, bestätigt nun eine aktuelle repräsentative Studie im Auftrag der Caritas: Die von FORESIGHT österreichweit durchgeführte Befragung zeigt deutlich, dass das Einsamkeitsempfinden der Österreicher*innen auch nach der Corona-Pandemie auf einem anhaltend hohen Niveau verblieben ist. Doch welche Personengruppen sind besonders betroffen? Wie wirkt sich die Teuerung auf die sozialen Kontakte von Menschen aus? Und welche gesundheitlichen Folgen können durch Einsamkeit entstehen? Gemeinsam mit Journalistin Barbara Stöckl präsentiert Klaus Schwertner die Daten der Befragung. Und die Caritas zeigt Möglichkeiten und Wege auf, die aus der Einsamkeit führen können. Das österreichweit verfügbare Plaudernetz ist beispielsweise ein kostenloses, anonymes Gesprächsangebot, das seit 2020 einen wichtigen Beitrag zur psychosozialen Prävention leistet. Das Erfolgsprojekt aus Österreich macht nun auch international Schule.

Präsentation FORESIGHT-Umfrage zum Thema „Einsamkeit“

mit:

  • Klaus Schwertner, Caritasdirektor Erzdiözese Wien
  • Barbara Stöckl, Moderatorin und Journalistin
  • Thomas Wochele-Thoma, Leiter Servicestelle Gesundheit Caritas Erzdiözese Wien
  • Flora Gall, Leiterin Caritas Plaudernetz

Plauderpartnerin Sabine Tutsch steht im Anschluss für Interviews bereit.

Um Anmeldung wird gebeten.

Präsentation FORESIGHT-Umfrage zum Thema „Einsamkeit“

Datum: 16.01.2026, 10:00 Uhr - 16.01.2026, 11:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: magdas HOTEL Vienna City
Ungargasse 38
1030 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Caritas der Erzdiözese Wien
Mag.a Ulrike Fleschhut
Telefon: 0664/848 26 17
E-Mail: [email protected]

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[Freitag, 16.01.2026, 10:00]

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