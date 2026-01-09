Wien (OTS) -

Das heurige Aufnahmeverfahren an der FHWien der WKW beginnt: Ab sofort können sich Interessierte online um einen der rund 1.100 Studienplätze bewerben, die im Wintersemester 2026/27 für Erstsemestrige zur Verfügung stehen. Bewerbungen für ein Bachelor- oder Masterstudium an Österreichs führender Fachhochschule für Management und Kommunikation sind bis zum 30. März 2026 möglich.

Von Kommunikation und Marketing über Finanz und HR bis zu Immobilien und Tourismus

Die FHWien der WKW bietet 10 Bachelor-Studiengänge sowie 10 Master-Studiengänge in folgenden neun Bereichen an:

Communication Management

Digital Economy

Financial Management

Human Resources & Organization

Journalism & Media Management

Management & Entrepreneurship

Marketing & Sales Management

Real Estate Management

Tourism & Hospitality Management

Die Unterrichtssprache ist in den meisten Studiengängen Deutsch, einzelne Module werden auf Englisch unterrichtet. Drei Studiengänge werden komplett auf Englisch durchgeführt.

Lernen von Fach- und Führungskräften aus der Wirtschaft

Die Studiengänge der FHWien der WKW punkten mit Praxisnähe und ermöglichen den Studierenden schon während der Ausbildung intensive Kontakte zu Unternehmen. „Zwei Drittel unserer Lehrenden sind Fach- und Führungskräfte aus der Wirtschaft. Von den Erfahrungen, die sie im Beruf sammeln, profitieren unsere Studierenden“, erklärt FHWien-Geschäftsführer Stephan Gasser. Alle Bachelor-Studiengänge bieten eine betriebswirtschaftliche Basisausbildung, alle Master-Studiengänge bereiten auf Führungsaufgaben vor – unabhängig vom Fachgebiet. „Auch die digitale Transformation – mit künstlicher Intelligenz als prominentem Aspekt – nimmt in allen Studiengängen breiten Raum ein. Denn sie verändert jedes Berufsfeld tiefgreifend“, ergänzt Gasser.

So kommt man zu einem Studienplatz an der FHWien der WKW

Der Weg zu einem der begehrten Studienplätze beginnt im Online-Bewerbungsportal der FHWien der WKW: Dort können sich Interessierte registrieren und bewerben. Sind die Zugangsvoraussetzungen für ein Studium erfüllt, können die Bewerberinnen und Bewerber einen Termin für den IT-gestützten Aufnahmetest wählen. Dieser Test findet im April 2026 online statt; die Bewerberinnen und Bewerber müssen dafür nicht an die FH kommen. Ist auch diese Herausforderung gemeistert, folgen je nach gewähltem Studiengang weitere Schritte, wie ein Aufnahmegespräch, ein Assessment-Center oder eine Präsentation.

Studieren neben dem Job

Immer mehr Berufstätige studieren neben dem Job, denn ein Hochschulabschluss verbessert die Karrierechancen. Die FHWien der WKW geht auf die Bedürfnisse dieser wachsenden Gruppe ein und bietet einige Bachelor-Studiengänge sowohl in Vollzeit als auch berufsbegleitend an. Andere Bachelor-Studiengänge sowie alle Master-Studiengänge werden ausschließlich berufsbegleitend durchgeführt. „Manche Lehrinhalte können sich die Studierenden dabei online erarbeiten – wann und wo es für sie passt. Das erleichtert ihnen die Vereinbarkeit von Studium, Job und Privatleben“, betont Geschäftsführer Stephan Gasser. „So eröffnen wir auch Berufstätigen die Chance auf ein Studium.“

Information über das Studienangebot – online und vor Ort

Wer sich für ein Studium an der FHWien der WKW interessiert, kann vielfältige Informationsangebote nutzen:

Vom 26. bis 30. Jänner und vom 23. bis 27. Februar 2026 finden zwei Studien-Infowochen statt – auf dem Campus, online und hybrid. Die Bachelor- und Master-Studiengänge geben dabei Einblick in den jeweiligen Lehrplan, den Studienablauf und die Karriereperspektiven nach dem Abschluss.

statt – auf dem Campus, online und hybrid. Die Bachelor- und Master-Studiengänge geben dabei Einblick in den jeweiligen Lehrplan, den Studienablauf und die Karriereperspektiven nach dem Abschluss. Beim Online Info Day am 30. Jänner 2026 können Interessierte Wissenswertes über die FHWien der WKW erfahren und sich Tipps fürs Aufnahmeverfahren holen – einfach und bequem von zu Hause aus.

am 30. Jänner 2026 können Interessierte Wissenswertes über die FHWien der WKW erfahren und sich Tipps fürs Aufnahmeverfahren holen – einfach und bequem von zu Hause aus. Vom 12. bis 15. März 2026 präsentiert sich die FHWien der WKW auf der BeSt3 , der größten Bildungsmesse Österreichs, in der Messe Wien.

, der größten Bildungsmesse Österreichs, in der Messe Wien. Am 20. März 2026 lädt die FHWien der WKW zum Open House auf ihrem Campus am Währinger Gürtel. An diesem Tag der offenen Tür können Interessierte bei geführten Campus-Touren mitmachen, den Probe-Aufnahmetest absolvieren und Info-Veranstaltungen der Studiengänge besuchen.

Details zu den Studiengängen und Informationsveranstaltungen sowie den Link zum Bewerbungsportal bietet die FHWien-Website:

www.fh-wien.ac.at

Bildmaterial:

Bis zum 30. März 2026 kann man sich um einen Studienplatz an der FHWien der WKW bewerben. 20 Bachelor- und Master-Studiengänge stehen dabei zur Auswahl.

Foto herunterladen

Bildrechte: Andreas Hofer

„Zwei Drittel unserer Lehrenden sind Fach- und Führungskräfte aus der Wirtschaft. Von den Erfahrungen, die sie im Beruf sammeln, profitieren unsere Studierenden“, erklärt Stephan Gasser, Geschäftsführer der FHWien der WKW.

Foto herunterladen

Bildrechte: feelimage | Matern

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist Österreichs führende Fachhochschule für Management und Kommunikation. Ihre Bachelor- und Master-Studiengänge bieten rund 2.900 Studierenden eine praxisnahe akademische Ausbildung. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Die enge Zusammenarbeit mit heimischen Unternehmen in Lehre und Forschung bereitet die Studierenden optimal auf ihre Karriere vor. Seit der Gründung 1994 hat die FHWien der WKW schon über 15.900 Absolventinnen und Absolventen hervorgebracht.