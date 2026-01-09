AVISO - Präsentation des EU-Berichts „Culture and Health: Time to Act“

Wien (OTS) -

Die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), das Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS) sowie ARTS for HEALTH AUSTRIA (AfHA) laden am 15. Jänner 2026 zur Vorstellung des neuen EU-Berichts „Culture and Health: Time to Act“ ins Haus der Musik ein.

Der Bericht ist das erste EU-Policy-Dokument, das kultur- und gesundheitsbezogene Maßnahmen systematisch zusammenführt. Er wurde von der EU Expert Group on Culture and Health erarbeitet, an der Vertreter*innen aller EU-Mitgliedstaaten zwischen Februar 2024 und Juni 2025 beteiligt waren. Die Publikation enthält Empfehlungen zur sektorübergreifenden Zusammenarbeit auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene.

Im Rahmen der Veranstaltung werden die zentralen Ergebnisse des Berichts präsentiert. Ergänzend geben internationale Good-Practice-Beispiele – darunter Social Prescribing und Arts on Prescription – Einblick in aktuelle Entwicklungen. Neben Beiträgen von Fachexpert:innen und künstlerischen Interventionen liegt ein Schwerpunkt auf der psychischen Gesundheit von Jugendlichen.

Das Programm umfasst Keynotes, künstlerische Präsentationen, Diskussionen und die Vorstellung weiterer Schritte, darunter der National Call 2026 der Culture and Health Plattform. Die Veranstaltung markiert zugleich das 5-Jahres-Jubiläum von ARTS for HEALTH AUSTRIA.

Wir freuen uns, Medienvertreter*innen bei der Veranstaltung begrüßen zu dürfen; eine vorherige Anmeldung wird aus organisatorischen Gründen empfohlen unter [email protected].



Datum: Donnerstag, 15. Jänner 2026

Uhrzeit: 09:00–16:00 Uhr

Ort: Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien

https://www.artsforhealthaustria.eu/