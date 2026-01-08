AVISO: Arbeitsklausur der Regierungsspitze am 13. und 14. Jänner 2026

Wien (OTS) -

Die Regierungsspitze trifft sich kommende Woche zu einer zweitägigen Arbeitsklausur.

Am ersten Tag finden zu Beginn der Arbeitsklausur in Mauerbach Doorsteps mit den Regierungsspitzen sowie ein Kameraschwenk statt. Die Themenschwerpunkte sind der weitere Kampf gegen die Inflation, die Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie Maßnahmen im Bereich Migration. Den Abschluss bilden der Ministerrat und das anschließende Pressefoyer am Mittwoch mit den Regierungsspitzen im Bundeskanzleramt.



Die Teilnahme an den Medienterminen im Hotel Schlosspark Mauerbach ist nur mit vorheriger Anmeldung bis spätestens Montag, 12. Jänner 2026, 17.00 Uhr per Mail an [email protected] möglich. Bitte beachten Sie die unten angeführten Hinweise zur Akkreditierung und Medienteilnahme.



Termine für Medien:

Dienstag, 13. Jänner 2026

ca. 11.45 Uhr

Eintreffen und DOORSTEPS von Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (für die Doorsteps ist keine Tontechnik vorgesehen. Bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen)

anschl.

Arbeitssitzung der Regierungsspitze

TOUR DE TABLE zu Beginn (für Fotografinnen und Fotografen sowie Kameraleute)

Ort: Hotel Schlosspark Mauerbach, Herzog Friedrich-Platz 1, 3001 Mauerbach



ACHTUNG: Der Zutritt für Medien ist von 11.00 Uhr bis 11.45 Uhr möglich und erfolgt ausschließlich über den Eingang in der Bäckergasse. Am Ende der Bäckergasse finden Sie ebenfalls Parkmöglichkeiten.



Mittwoch, 14. Jänner 2026

11.00 Uhr

Ministerrat im Rahmen der Arbeitsklausur

TOUR DE TABLE zu Beginn (für Fotografinnen und Fotografen sowie Kameraleute)

12.00 Uhr

PRESSEFOYER mit Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger

anschl.

Möglichkeit zum persönlichen Austausch (ohne Bild- und Tonaufnahmen)

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr und ab 11.15 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie die Pressekonferenz am 14. Jänner via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.



HINWEISE ZUR AKKREDITIERUNG UND MEDIENTEILNAHME

Medienschaffende sind herzlich eingeladen, an den Medienterminen im Rahmen der Arbeitsklausur teilzunehmen.

Die Teilnahme an den Medienterminen im Hotel Schlosspark Mauerbach ist nur mit vorheriger Anmeldung bis spätestens Montag, 12. Jänner 2026, 17.00 Uhr per Mail an [email protected] möglich. Bitte geben Sie dabei Ihren Namen, das Medium, Ihre Funktion, Ihre Mobiltelefonnummer sowie E-Mailadresse an. Später eintreffende Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.

Im Hotel Schlosspark Mauerbach befindet sich ein Parkplatz am Ende der Bäckergasse.

Bitte weisen Sie am jeweiligen Eingang Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).