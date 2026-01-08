Aktionstag in Privatkrankenanstalten – Hunderte Beschäftigte sagten Nein zu Lohnraub

Wien (OTS) -

Unter den Beschäftigten von Österreichs Privatkrankenanstalten regte sich am heutigen Aktionstag deutlicher Protest. Die Kollektivvertragsverhandlungen gehen am 12. Jänner 2026 in die fünfte Runde – bislang lagen die Angebote der Arbeitgeber jedoch deutlich unter der rollierenden Inflation und beinhalteten keinerlei rahmenrechtliche Verbesserungen.

„Kolleg:innen aller Berufsgruppen in mehreren Bundesländern haben sich am Aktionstag beteiligt und sprachen sich auf Plakaten gegen Lohnraub aus. Es war wichtig zu zeigen, dass wir keine Verschlechterungen bei Löhnen und Gehältern zulassen“, berichtet Harald Steer, Verhandlungsleiter der Gewerkschaft vida.

Lohnzurückhaltung sichert keinen Arbeitsplatz

Die Kollektivvertragsverhandlungen sind von Kürzungen öffentlicher Gelder und angedrohten Kündigungen überschattet. Doch die Annahme, dass Lohnzurückhaltung Arbeitsplätze sichere, habe sich in der Vergangenheit mehrfach als Trugschluss erwiesen. Zudem sei die finanzielle Lage der Privatkrankenanstalten weniger dramatisch, als von Arbeitgeberseite oft dargestellt werde, betont Steer:

„Träger der Einrichtungen sind meist große Unternehmen wie Porr, Strabag oder Uniqa. Sie machen nach wie vor Gewinn. Es ist also nicht einzusehen, warum ausgerechnet beim Personal gespart werden soll.“

Lohnraub gehe nicht nur zulasten der Beschäftigten, die täglich hohe Verantwortung tragen, sondern auch zulasten der Patient:innen, die auf eine funktionierende Gesundheitsversorgung angewiesen seien.

Weitere Maßnahmen nicht ausgeschlossen

Für den kommenden KV-Verhandlungstermin stellt Steer klar: „Mit Reallohnverlusten wird es mit uns keinen Abschluss geben. Wenn Arbeitgeber und die dahinterstehenden Unternehmen das nicht einsehen wollen, müssen wir leider weitere Schritte ergreifen.“