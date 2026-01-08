FPÖ – Brückl: „Deutsch wird an den Schulen immer mehr zur Fremdsprache!“

Wien (OTS) -

„Das sind alarmierende Zahlen, die die fatalen Auswirkungen der seit Jahren von den Einheitsparteien zugelassenen illegalen Masseneinwanderung und ihres Versagens in der Bildungspolitik schonungslos aufzeigen!“, erklärte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl, nachdem Medienberichten zufolge die Hälfte der Schulanfänger in Wien nicht ausreichend Deutsch spricht, und erinnerte daran, dass bundesweit seit 2019 die Anzahl der aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse außerordentlichen Schüler auf rund 50.000 explodiert sei: „Wenn sich die ÖVP jetzt plötzlich als großer Aufdecker dieser katastrophalen Zustände aufspielt, kann man das nur als Selbstanklage einordnen. Die Schwarzen sind seit fast vierzig Jahren durchgehend Teil der Bundesregierung, haben jahrelang die Bildungsminister gestellt und sind damit hauptverantwortlich dafür!“

„Unsere Kinder werden in den Schulen nicht nur zunehmend zu Fremden im eigenen Land, sondern es leidet auch die Qualität der Bildung massiv unter einem derartig hohen Anteil von Schülern ohne ausreichende Deutschkenntnisse. Doch anstatt die richtigen Konsequenzen zu ziehen, nämlich der ‚neuen Völkerwanderung‘ sofort einen Riegel vorzuschieben und eine Teilnahme am Regelunterricht nur bei entsprechenden Sprachkenntnissen sicherzustellen, marschieren die Verlierer-Ampel und NEOS-Bildungsminister Wiederkehr in die völlig falsche Richtung, indem sie unsere Grenzen weiter für illegale Asyl-Einwanderer sperrangelweit offenlassen und auch noch die Deutschförderklassen über die Hintertür abschaffen“, kritisierte der freiheitliche Bildungssprecher.

Das österreichische Bildungssystem kollabiere zusehends auf Kosten der Zukunftschancen der heimischen Kinder und Jugendlichen. „Sie haben das Recht auf Schulen als sichere Orte der Bildung für ihren weiteren Lebensweg. Deshalb muss endlich Schluss sein mit linken Multikulti-Utopien und falscher Toleranz! Wohin genau diese nämlich führt, sieht man gerade jetzt im von der einwanderungsfanatischen SPÖ regierten Wien: Deutsch wird zunehmend zur Fremdsprache und das ist ein gesellschaftlicher und bildungspolitischer Irrweg“, führte NAbg. Hermann Brückl weiter aus.