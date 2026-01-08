Caspar, Melchior & Balthasar im Ringturm der Wiener Städtischen

Wien (OTS) -

Über zwei Wochen lang haben nun die Sternsinger*innen der Kälte und dem Wind getrotzt, um den Segen für das neue Jahr zu bringen und Spenden für notleidende Menschen zu sammeln. Einer der letzten Besuche führte heute, am 08.01.2026, die „Heiligen Drei Könige“ der Pfarre Maria-Drei-Kirchen (1030 Wien) in den Ringturm der Wiener Städtischen. Mit der Friedensbotschaft im Gepäck wurde die königliche Delegation von Generaldirektor Ralph Müller und Personalchef Robert Bilek sehr herzlich empfangen. Die Dreikönigsaktion, Hilfswerk der Katholischen Jungschar, freute sich über eine Großspende sowie über die langjährige Sponsoring-Kooperation mit der Wiener Städtischen.

„Die Wiener Städtische ist seit Jahrzehnten verlässliche Partnerin der Dreikönigsaktion, des Hilfswerks der Katholischen Jungschar, und unterstützt die Initiative selbstverständlich auch weiterhin. Jahr für Jahr sind die Sternsinger*innen im Dienst der guten Sache unterwegs. Sie schaffen Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, Menschen zu unterstützen, und leben vor, dass es uns allen möglich ist, zu helfen!“, so Dr. Ralph Müller, Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung.“

„Die großen Probleme unserer Zeit wie die Klimakrise und die globale Armut können wir nur gemeinsam lösen. Wir danken der Wiener Städtischen Versicherung, die Solidarität und Mitmenschlichkeit so großartig unterstützt“, bedankte sich Sigrid Kickingereder, Bundesgeschäftsführerin der Katholischen Jungschar.

Fotos vom Besuch: https://flic.kr/s/aHBqjCDT2r

Sternsinger*innen verpasst? Spenden weiterhin möglich!

Wer die Sternsinger*innen nicht persönlich angetroffen hat, kann online auf www.sternsingen.at/spenden oder über das Spendenkonto der Dreikönigsaktion (IBAN: AT23 6000 0000 9300 0330) für die Armutsregionen dieser Welt spenden. Auf Wunsch kann auch ein CMB-Segenskleber bestellt werden: https://www.dka.at/segenskleber.

Infos und Fotos zum Sternsingen 2026 finden Sie auf www.sternsingen.at/presse