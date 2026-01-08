FPÖ – Hafenecker: „Nächstes ORF-Propagandastück: SPD-Mitglied darf in ZiB2 als ‚Experte‘ über die Neutralität herziehen!“

Wien (OTS) -

„In der gestrigen ZiB2 hat die zwangssteuerfinanzierte Systempropagandaanstalt ORF wieder ein astreines Propagandastück wie aus dem Manipulationsbilderbuch geliefert“, so kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA den Auftritt des deutschen Politikwissenschaftlers Münkler in der gestrigen „Zeit im Bild 2“, der von ORF-Moderator Armin Wolf den Zuschauern als vermeintlich unabhängiger Experte vorgestellt wurde und dort unsere immerwährende Neutralität schlechtreden durfte: „Was der ORF wahrscheinlich ‚vergessen‘ hat, dazuzusagen, ist die Tatsache, dass dieser Wissenschaftler auch SPD-Parteimitglied ist. Es ist mittlerweile gängige Praxis am Küniglberg, dass man handverlesene Wissenschaftler mit politischer Schlagseite oder gleich Aktivisten ins Studio lädt und der Öffentlichkeit dort als vermeintlich unabhängige ‚Experten‘ verkauft, die nichts anderes als die reine, lautere Wahrheit kundtun würden. Das ist aber mitnichten so und höchst manipulativ!“

Bezeichnend sei dabei auch, dass dieser „Experte“ die Neutralität in der gegenwärtigen Weltordnung als „Position der Schwäche und relativen Bedeutungslosigkeit“ diffamieren konnte, ohne dass vonseiten des Interviewers nach den Gründen für diese Einschätzung nachgefragt wurde. „Ich frage mich überhaupt, wann der ORF das letzte Mal einen ‚Experten‘ eingeladen hat, der eine positive Haltung zur Neutralität hatte – immerhin ist sie in unserer Verfassung verankert. Den linken ORF-Redakteuren am Küniglberg geht es aber gar nicht um eine echte Debatte, sondern um die Beschallung der Zuschauer mit ihrer Haltung und jener der Systemparteien in Dauerschleife. Mit ‚öffentlich-rechtlich‘ hat das nichts mehr zu tun“, so Hafenecker weiter.

Der freiheitliche Mediensprecher erneuerte ein weiteres Mal die freiheitlichen Forderungen nach einer Totalreform des ORF zu einem verschlankten Grundfunk und nach der ersatzlosen Abschaffung der ORF-Haushaltsabgabe. „Es gibt keinen einzigen rationalen Grund, warum die Bürger dazu gezwungen werden sollen, für derartige Propagandastücke zu bezahlen. Weg mit der ORF-Zwangssteuer, her mit einem verschlankten ORF!“, so Hafenecker.