- 08.01.2026, 11:28:32
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Wann kommt der Heizkostenzuschuss in Oberösterreich? AK-Präsident Stangl: „Es darf keine kalten Wohnungen geben!“
In einem reichen Land wie Österreich darf es keine kalten Wohnungen geben. Die Landesregierung verschärft das Problem steigender Armut, weil sie viel zu wenig gegen die Teuerung und die noch immer viel zu hohen Preise unternimmt
Der Heizkostenzuschuss soll Menschen mit niedrigem Einkommen unterstützen, die Heizkosten für ihren Wohnraum bestreiten zu können. Während jedoch die Kosten für Energie immer noch eine starke Belastung sind, hat das Land Oberösterreich bislang noch keinen Auszahlungstermin bekannt gegeben. Und das, obwohl bereits jetzt Menschen die Unterstützung brauchen.
Die Kosten für Heizen und Energie sind für viele Menschen immer noch eine starke Belastung. Im zweiten Quartal 2025 gaben rund 15 Prozent der Befragten im Alter von 18 bis 74 Jahren in Österreich an, dass sie durch Wohnkosten finanziell stark belastet waren. Am stärksten betroffen sind Ein-Eltern-Haushalte, Personen mit geringem Einkommen und Haushalte, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Alarmierend: Gut eine:r von zehn Befragten kann die Wohnung überhaupt nicht angemessen warm halten. Das zeigen Zahlen der Statistik Austria.
Eine wertvolle Unterstützung für diese Menschen ist der Heizkostenzuschuss. Das Land Oberösterreich hat jedoch bisher keine Möglichkeit geschaffen, diesen für die Heizperiode 2025/2026 zu beantragen. Noch immer wird auf das 2026 verwiesen, ohne ein konkretes Datum zu nennen. Die Höhe ist noch völlig unbekannt. Bisher betrug der Zuschuss 200 Euro. „
In einem reichen Land wie Österreich darf es keine kalten Wohnungen geben. Die Landesregierung verschärft das Problem steigender Armut, weil sie viel zu wenig gegen die Teuerung und die noch immer viel zu hohen Preise unternimmt“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl und fügt hinzu: „
In der vergangenen Heizperiode 2024/2025 konnte der Zuschuss schon im Herbst beantragt werden. Obwohl die Kosten immer noch hoch sind, lässt der Soziallandesrat die Oberösterreicher:innen im Ungewissen, wann und mit wie viel Unterstützung sie rechnen können.“
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