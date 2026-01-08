Wann kommt der Heizkostenzuschuss in Oberösterreich? AK-Präsident Stangl: „Es darf keine kalten Wohnungen geben!“

Linz (OTS) -

Der Heizkostenzuschuss soll Menschen mit niedrigem Einkommen unterstützen, die Heizkosten für ihren Wohnraum bestreiten zu können. Während jedoch die Kosten für Energie immer noch eine starke Belastung sind, hat das Land Oberösterreich bislang noch keinen Auszahlungstermin bekannt gegeben. Und das, obwohl bereits jetzt Menschen die Unterstützung brauchen.

Die Kosten für Heizen und Energie sind für viele Menschen immer noch eine starke Belastung. Im zweiten Quartal 2025 gaben rund 15 Prozent der Befragten im Alter von 18 bis 74 Jahren in Österreich an, dass sie durch Wohnkosten finanziell stark belastet waren. Am stärksten betroffen sind Ein-Eltern-Haushalte, Personen mit geringem Einkommen und Haushalte, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Alarmierend: Gut eine:r von zehn Befragten kann die Wohnung überhaupt nicht angemessen warm halten. Das zeigen Zahlen der Statistik Austria.