Blühendes Österreich begrüßt neuen Vorstand: Dr. Michael Jungmeier ab Jänner 2026 neues Vorstandsmitglied

Wien (OTS) -

Blühendes Österreich – BILLA gemeinnützige Privatstiftung verstärkt ab Jänner 2026 seinen wissenschaftlichen Fokus und bestellt mit Dr. Michael Jungmeier ein neues Vorstandsmitglied. Damit baut Blühendes Österreich seine Rolle als Drehscheibe für wissenschaftlich fundierten Naturschutz in Österreich weiter aus. Dr. Michael Jungmeier folgt auf Dr. Peter Huemer, der nach zehn Jahren Tätigkeit im Vorstand ausscheidet. Die Vorständinnen und Vorstände von Blühendes Österreich agieren ehrenamtlich.

Internationaler Experte für Naturschutz und Schutzgebietsmanagement

Michael Jungmeier, FH Prof. Dr. Mag., geboren 1965 in Innsbruck, ist Ökologe und Humangeograf. Seit 2019 hat er an der FH Kärnten die Professur für Naturschutz und nachhaltige Entwicklung inne. 2020 wurde ihm zusätzlich der UNESCO Chair on Sustainable Management of Conservation Areas übertragen. Seine Forschung befasst sich mit Mensch Umwelt Beziehungen, aktuellen Herausforderungen des Naturschutzes im 21. Jahrhundert und der Entwicklung von Schutzgebietsmanagement auf internationaler Ebene.

Jungmeier ist Mitgründer des Beratungs- und Forschungsunternehmens E.C.O. Institut für Ökologie in Klagenfurt. Er leitet den Masterstudiengang Management of Conservation Areas an der FH Kärnten sowie den Zertifikatslehrgang Naturschutzfachkraft. Zahlreiche Forschungsprojekte und Publikationen dokumentieren sein umfassendes Engagement für eine nachhaltige Entwicklung von Schutzgebieten.

Mit seiner langjährigen Erfahrung an der Schnittstelle von Wissenschaft, Naturschutzpraxis und gesellschaftlicher Beteiligung freut sich Jungmeier auf seine neue Verantwortung: „Naturschutz gelingt nur, wenn Wissen verständlich wird, Menschen erreicht und Veränderung bewirkt. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in Forschung und Schutzgebietsmanagement einzubringen und gemeinsam mit Blühendes Österreich neue Impulse für Biodiversität und Naturräume in Österreich zu setzen.“

Neue Impulse für Blühendes Österreich

Robert Nagele, Vorstand BILLA AG und Blühendes Österreich, bestärkt:

„Mit Dr. Michael Jungmeier gewinnt Blühendes Österreich eine wissenschaftlich herausragende Persönlichkeit, die international vernetzt ist und den Naturschutz mit großer Praxisnähe denkt. Wir freuen uns, Michael Jungmeier im Vorstand begrüßen zu dürfen.“

Erich Szuchy, Vorstand BILLA AG, ergänzt:

„Bei BILLA setzen wir uns mit Blühendes Österreich seit Jahren gezielt für Naturschutz ein. Die Erweiterung des Vorstands ist ein wichtiges Signal, dass wir diesen Weg konsequent weitergehen und unsere Verantwortung für Artenvielfalt und Lebensräume auch künftig aktiv wahrnehmen.“

Auch BirdLife Österreich begrüßt den Schritt. Gabor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich und Vorstand von Blühendes Österreich, erklärt:

„ Die Partnerschaft zwischen Blühendes Österreich und BirdLife lebt vom gemeinsamen Verständnis, dass Naturschutz langfristig und faktenbasiert sein muss. Michael Jungmeiers Einsatz für schutzwürdige Lebensräume ist ein wichtiger Impuls für alle, die sich für die Zukunft heimischer Arten einsetzen. “



Abschied nach einer Dekade: Dank an Peter Huemer

Mit Ende des Jahres 2025 scheidet Dr. Peter Huemer aus dem Vorstand von Blühendes Österreich aus. Der Tiroler Schmetterlingsexperte hat die Arbeit von Blühendes Österreich seit der Gründung 2015 geprägt. Huemer zählt zu den führenden Schmetterlingsexperten weltweit. Seine wissenschaftliche Expertise bleibt Blühendes Österreich weiterhin erhalten.

Unter Huemer gelang es, Forschungsergebnisse rund um Schmetterlinge einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Sein Engagement war maßgeblich für die Entwicklung der App „Schmetterlinge Österreichs“ die heute von mehr als 29.000 Nutzerinnen und Nutzern verwendet wird, sowie für die Publikation der Reports Ausgeflattert I bis III und des Reports „Aufgeflattert“, die den Zustand der heimischen Tagfalter dokumentieren.

„Blühendes Österreich hat mir die Möglichkeit gegeben, ein scheinbares Nischenthema in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Dass heute tausende Menschen aktiv Daten zu Schmetterlingen sammeln und so einen Beitrag zum Schutz dieser faszinierenden Tiere leisten, hätte ich mir zu Beginn meiner Tätigkeit nicht vorstellen können. Es zeigt, wie viel gelingt, wenn Wissenschaft, Engagement und Begeisterung aufeinandertreffen“ , freut sich Peter Huemer.

Blühendes Österreich – BILLA gemeinnützige Privatstiftung

BILLA AG und BirdLife Österreich haben mit Blühendes Österreich – BILLA gemeinnützige Privatstiftung eine gemeinsame Initiative für Biodiversität, Naturschutz und Klimaschutz gestartet. Blühendes Österreich hat seit 2015 300 Partner:innen und Initiativen finanziert. Damit wurde ein messbarer Beitrag zu Verbesserung und Wiederherstellung von über 1.300 Hektar naturschutzfachlich wertvollen Biotopen geleistet. Die Europäische Kommission zeichnete Blühendes Österreich 2022 mit dem renommierten NATURA 2000-Award aus. Mit dem Citizen Science Projekt „Schmetterlinge Österreichs– schmetterlingsapp.at“ finanziert Blühendes Österreich eines der größten Schmetterlingsprojekte Europas.

www.bluehendesoesterreich.at