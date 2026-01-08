Martin Russ als Geschäftsführer der AustriaTech wiederbestellt

Wien (OTS) -

Martin Russ wird mit 14. Februar 2026 für weitere fünf Jahre zum Geschäftsführer der AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH bestellt. Die Entscheidung traf das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, vertreten durch Bundesminister Peter Hanke.

Russ leitet AustriaTech seit fünfzehn Jahren und hat die strategische Weiterentwicklung der Agentur maßgeblich geprägt. Unter seiner Führung etablierte sich AustriaTech als zentrale Partnerin für innovative Mobilität in Österreich und Europa. „Die Wiederbestellung verstehe ich als Bestätigung des eingeschlagenen Weges und freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen. Gemeinsam mit unseren Mitarbeiter:innen und Partner:innen wollen wir weiterhin die Mobilitätszukunft gestalten – von E-Mobilität über Digitalisierung bis hin zur automatisierten Mobilität. In den kommenden Jahren liegt der Fokus darauf, Resilienz und Souveränität beim Einsatz neuer Technologien zu stärken und insbesondere Gebietskörperschaften sowie öffentliche Betreiber gezielt zu unterstützen“ , sagt Russ.

AustriaTech begleitet nationale und internationale Projekte, vernetzt Politik, Forschung und Praxis und unterstützt öffentliche Auftraggeber:innen bei der Umsetzung nachhaltiger und digitaler Mobilitätslösungen.