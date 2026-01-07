SPÖ-Erasim zu Tourismus-Paket: „Wir investieren gezielt in unsere Mitarbeiter:innen“

Wien (OTS) -

„Der Tourismus und die Freizeitwirtschaft bleiben auch 2026 starke Konjunkturlokomotiven!“, freut sich SPÖ-Tourismus und KMU-Sprecherin Melanie Erasim. Um diesen Erfolg abzusichern, hat die Bundesregierung ihr neues Reformpaket zur Stärkung des heimischen Tourismus präsentiert. Der Fokus liegt dabei auf der Förderung von Mitarbeiter:innen, Bürokratieabbau und auf der Unterstützung von Betriebsnachfolgen. Erasim begrüßt die heute von der Regierung vorgestellten Maßnahmen: „Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Mitarbeiter:innen in der Branche. Denn nur wenn wir hochqualifizierte Mitarbeiter:innen haben, können wir das weltweit anerkannte Spitzenniveau in Hotellerie und Gastronomie aufrechterhalten und weiter ausbauen. ****

Bereits beschlossen wurde der neue Tourismusbeschäftigtenfonds – ein Projekt, für das Erasim jahrelang gekämpft hat: „Damit investieren wir gezielt in Aus- und Weiterbildung und in die Beschäftigungsqualität!“ Mit der Regelung der Sozialabgaben auf Trinkgelder, der Senkung der Elekrizitätsabgabe und des Erneuerbaren-Förderbeitrags oder etwa der kommenden Steuerfreiheit für Sonn- und Feiertagsentgelte habe man bereits im Vorjahr wichtige Akzente gesetzt. Für die Unterstützung der Neuanwerbung von Mitarbeiter:innen bereitet das Wirtschaftsministerium eine Imagekampagne vor, die das positive Berufsbild stärken und auf die vielfältigen Karrieremöglichkeiten in der Branche hinweisen soll. Für Betriebe sind zudem weitere Verwaltungsvereinfachungen und Hilfen bei der Betriebsübergabe vorgesehen.

Die Nächtigungszahlen im Tourismus sind im vergangenen Jahr um 1,2% gestiegen, die der beginnenden Wintersaison sogar um 3,4%. Rechnet man Tourismus und Freizeitwirtschaft zusammen, erwirtschaftet die Branche jährlich 66 Milliarden Euro oder 14% des gesamten BIP, über 560.000 Mitarbeiter:innen finden in einem der über 90.000 Betriebe Arbeit. „Das heißt, dass Erfolgsmeldungen aus dem Tourismus Erfolgsmeldungen für die Gesamtkonjunktur in unserem Land sind. Ziel der Bundesregierung ist es, die starke Position der Destination Österreich weiter auszubauen. Dafür braucht es einen guten Maßnahmenmix, der auf die Bedürfnisse von Betrieben, Mitarbeiter:innen und Gästen gleichermaßen Rücksicht nimmt.“, so Erasim abschließend. (Schluss) mf/ff