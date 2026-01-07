  • 07.01.2026, 15:11:02
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Neßler/Grüne zu Tourismusstrategie: Langfristige Lösungen gegen Fachkräftemangel statt jährlicher Saisons-Kuhhandel

Wien (OTS) - 

„Der Fachkräftemangel im Tourismus ist seit Jahren bekannt – und trotzdem bietet die Bundesregierung lediglich dasselbe Schauspiel: Ein unnötiger politischer Kuhhandel über die Höhe der Saisonarbeitskräfte und eine Imagekampagne. Dieses Ritual ist mehr als entbehrlich“, kritisiert Barbara Neßler, Tourismussprecherin der Grünen.

Anstatt endlich nachhaltige Strategien zu entwickeln, setze die Regierung auf kurzfristige Placebo-Politik. Den größten Hebel am Arbeitsmarkt sieht Neßler bei den Frauen: „Gerade im Tourismus könnten viele gut ausgebildete Frauen arbeiten gehen. Aber die Realität ist: Ohne ausreichende und verlässliche Kinderbetreuung bleibt ihnen der Zugang zum Arbeitsmarkt oft verwehrt.“

Besonders die Tourismus-Staatssekretärin nehme ihre Verantwortung nicht ernst genug: „Wenn die Staatssekretärin wirklich etwas am Arbeitsmarkt verändern will, muss sie endlich bei der Kinderbetreuung ansetzen. Hier entscheidet sich, ob Betriebe Fachkräfte finden oder nicht.“

Für Neßler ist klar: „Es braucht einen langfristigen Plan statt jährlicher Notlösungen. Der Fachkräftemangel lässt sich nicht mit immer denselben Debatten bekämpfen, sondern nur mit konsequentem Ausbau von Kinderbetreuung und Maßnahmen, die dauerhaft wirken.“

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