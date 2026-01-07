FPÖ – Vilimsky zu Brandstätter: „Wer Österreich liebt, unterstützt keine Entmündigung durch die EU“

Wien (OTS) -

„Wenn jemand Österreich verrät, dann sind es Brandstätter und die NEOS – als willfährige Erfüllungsgehilfen Ursula von der Leyens“, erklärt Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europäischen Parlament, zur jüngsten Presseaussendung des NEOS-Abgeordneten. „Die NEOS stellen sich regelmäßig gegen unsere heimischen Interessen und machen sich stark für alles, was unserer Bevölkerung, unserer Wirtschaft und unserer Souveränität schadet.“

Vilimsky verweist auf die Unterstützung der NEOS für den undemokratischen Mercosur-Pakt, der billige Importe mit geringsten Standards gegen österreichische Qualitätsprodukte und bäuerliche Existenzen stellt: „Dieser Deal ist ein Todesstoß für unsere Landwirtschaft und Brandstätter jubelt mit. Damit zeigt sich, wem seine Loyalität gilt: Nicht Österreich, sondern globalistischen Eliten in Brüssel.“

„Während die FPÖ konsequent für Frieden, Neutralität und Diplomatie steht, gehören Brandstätter und seine NEOS zur Kriegsfraktion in Brüssel“, so Vilimsky weiter. „Anstatt sich für Deeskalation und eine neutrale Vermittlerrolle einzusetzen, agieren sie als Lautsprecher einer gefährlichen Eskalationspolitik, die Europa noch tiefer in globale Konflikte zieht.“

Vilimsky erinnert an die jüngsten Umfragen: „Dreiviertel der Österreicher sind mit dieser gescheiterten Verliererampel unzufrieden – einer Regierung, die durch die NEOS am Leben erhalten wird. Gleichzeitig befindet sich die FPÖ mit Herbert Kickl klar auf Erfolgskurs, weil wir als einzige Partei glaubwürdig für die Interessen unseres Landes eintreten.“

„Die Aussage, Kickl solle auswandern, zeigt vor allem eines: Brandstätters Nervosität. Er weiß genau, dass die Tage dieser verheerenden EU-Politik gezählt sind. Da helfen auch keine Alibi-Aussendungen. Die Menschen haben genug von dieser Verliererkoalition“, so Vilimsky abschließend.