- 07.01.2026, 14:38:03
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Einladung zur Neujahrs-Pressekonferenz des österreichischen Handels am 15. Jänner 2026
Der Handel bilanziert das letzte Jahr, gibt einen Ausblick auf 2026 und 5 Empfehlungen an die Bundesregierung.
Wie hat sich der österreichische Handel in Zeiten multipler geopolitischer Herausforderungen entwickelt? In welchen Bereichen gibt es einen Silberstreif am Horizont? Im Vorjahr haben Kriege, die Teuerung, Zoll-Streitigkeiten und Umbrüche am Arbeitsmarkt dominiert. Die heimischen Händler mussten 2025 stagnierende Umsätze, hohe Energiekosten und die meisten Insolvenzen aller Branchen verkraften. All das hat am Markt deutliche Spuren hinterlassen.
Gleichzeitig hat der österreichische Handel aber erneut bewiesen, dass er zu den spannendsten, innovativsten Wirtschaftssparten zählt und in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Retail Media, Longevity, Omnichannel und Kreislaufwirtschaft absoluter Vorreiter ist.
Wir möchten dies zum Anlass nehmen, um im Rahmen unserer traditionellen Neujahrs-Pressekonferenz ein Status Update zur Lage des heimischen Handels sowie einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 zu geben. Im Zuge dessen werden wir auch eine Strukturbilanz präsentieren, um die zentralen politischen Forderungen der Branche zu fundieren.
Wertschöpfung: Welche volkswirtschaftliche Relevanz hat der österreichische Handel?
Strukturentwicklung: Wie hat sich der Handel im Gesamtjahr 2025 entwickelt?
Blick aus der Praxis: Wie geht es führenden österreichischen Betrieben diverser Handelsbranchen?
Kostenentwicklung: Energiemehrkosten, KV-Lohnerhöhungen, VPI-Anpassungen bei Miete & Pacht und Betriebskostenerhöhungen lasten auf der Branche. Was sind die Folgen?
Innovation & Technologie: Was sind die wichtigsten Zukunftsthemen, wie gut ist der Handel bereits aufgestellt?
Politische Forderungen: Welche Empfehlungen der Letztentscheider:innen im Handel gibt es, um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Österreich zu verbessern?
Ausblick 2026: Welche Aussichten bestehen auf einen nachhaltigen Aufschwung?
All diese Fragen werden in unserer hybriden Pressekonferenz am Donnerstag, 15. Jänner, ab 09:30 Uhr im APA-Pressezentrum beantwortet. Im Anschluss an die PK können seitens der teilnehmenden Medienvertreter:innen weitere Fragen gestellt werden.
Ihre Gesprächspartner:
Andrea Heumann | Geschäftsführerin, Thalia Österreich | HV-Vizepräsidentin
Irina Andorfer | Geschäftsführerin, Sport 2000 | HV-Präsidialrätin
Andrea Hiotu | Mitglieder der Geschäftsleitung, dm Österreich
Harald Gutschi | Geschäftsführer, OTTO Austria | HV-Vizepräsident
Rainer Will | Geschäftsführer Handelsverband
Das Pressegespräch findet hybrid statt. Sie sind herzlich vor Ort eingeladen, können die PK aber auch online verfolgen. Ihre Anmeldung richten Sie bitte zeitnahe per Mail an: [email protected]
Neujahrs-Pressekonferenz des österreichischen Handels
Datum: 15.01.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: APA Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Handelsverband
Mag. Gerald Kühberger, MA
Pressesprecher
Telefon: +43 (1) 406 22 36 77
E-Mail: [email protected]
Mag. Manuel Friedl
Senior Communications Manager
Telefon: +43 (1) 406 22 36 80
E-Mail: [email protected]
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