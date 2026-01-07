Einladung zur Neujahrs-Pressekonferenz des österreichischen Handels am 15. Jänner 2026

Wien (OTS) -

Wie hat sich der österreichische Handel in Zeiten multipler geopolitischer Herausforderungen entwickelt? In welchen Bereichen gibt es einen Silberstreif am Horizont? Im Vorjahr haben Kriege, die Teuerung, Zoll-Streitigkeiten und Umbrüche am Arbeitsmarkt dominiert. Die heimischen Händler mussten 2025 stagnierende Umsätze, hohe Energiekosten und die meisten Insolvenzen aller Branchen verkraften. All das hat am Markt deutliche Spuren hinterlassen.

Gleichzeitig hat der österreichische Handel aber erneut bewiesen, dass er zu den spannendsten, innovativsten Wirtschaftssparten zählt und in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Retail Media, Longevity, Omnichannel und Kreislaufwirtschaft absoluter Vorreiter ist.

Wir möchten dies zum Anlass nehmen, um im Rahmen unserer traditionellen Neujahrs-Pressekonferenz ein Status Update zur Lage des heimischen Handels sowie einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 zu geben. Im Zuge dessen werden wir auch eine Strukturbilanz präsentieren, um die zentralen politischen Forderungen der Branche zu fundieren.

Wertschöpfung: Welche volkswirtschaftliche Relevanz hat der österreichische Handel?

Strukturentwicklung: Wie hat sich der Handel im Gesamtjahr 2025 entwickelt?

Blick aus der Praxis: Wie geht es führenden österreichischen Betrieben diverser Handelsbranchen?

Kostenentwicklung: Energiemehrkosten, KV-Lohnerhöhungen, VPI-Anpassungen bei Miete & Pacht und Betriebskostenerhöhungen lasten auf der Branche. Was sind die Folgen?

Innovation & Technologie: Was sind die wichtigsten Zukunftsthemen, wie gut ist der Handel bereits aufgestellt?

Politische Forderungen: Welche Empfehlungen der Letztentscheider:innen im Handel gibt es, um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Österreich zu verbessern?

Ausblick 2026: Welche Aussichten bestehen auf einen nachhaltigen Aufschwung?

All diese Fragen werden in unserer hybriden Pressekonferenz am Donnerstag, 15. Jänner, ab 09:30 Uhr im APA-Pressezentrum beantwortet. Im Anschluss an die PK können seitens der teilnehmenden Medienvertreter:innen weitere Fragen gestellt werden.

Ihre Gesprächspartner:

Andrea Heumann | Geschäftsführerin, Thalia Österreich | HV-Vizepräsidentin

Irina Andorfer | Geschäftsführerin, Sport 2000 | HV-Präsidialrätin

Andrea Hiotu | Mitglieder der Geschäftsleitung, dm Österreich

Harald Gutschi | Geschäftsführer, OTTO Austria | HV-Vizepräsident

Rainer Will | Geschäftsführer Handelsverband

Das Pressegespräch findet hybrid statt. Sie sind herzlich vor Ort eingeladen, können die PK aber auch online verfolgen. Ihre Anmeldung richten Sie bitte zeitnahe per Mail an: [email protected]

Neujahrs-Pressekonferenz des österreichischen Handels

Datum: 15.01.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA Pressezentrum

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

Österreich