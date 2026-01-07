FPÖ – Steiner: „Außer leeren Ankündigungen hat die Verlierer-Ampel auch im Tourismus nichts zu bieten!“

Wien (OTS) -

„Außer Ankündigungen und Alibi-Aktionen hat die Verlierer-Ampel auch im für unsere Wirtschaft wichtigen Tourismus überhaupt nichts zu bieten“, so kritisierte heute FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Christoph Steiner die Ankündigungen nach dem Ministerrat. Die Ausarbeitung einer neuen Tourismusstrategie bis zum Sommer sei „ein schlechter Witz“: „Was die Tourismusbranche braucht, sind echte Entbürokratisierung, Entlastung und eine Attraktivierung der Tourismusberufe durch eine bessere Ausrichtung des Bildungssystems. Die leeren Worthülsen der Einheitsparteien bringen genau gar nichts!“ Gerade die ÖVP habe die Wirtschaft und den Tourismus an die Wand gefahren und spiele jetzt deren Retter: „Der Bock war noch nie ein guter Gärtner!“

Ein „absolutes Armutszeugnis“ und Beweis dafür, dass die Verlierer-Ampel die Österreicher schon längst abgeschrieben habe, sei ihr komplett einseitiges Setzen auf die Hereinholung ausländischer Arbeitskräfte zur Bekämpfung des Personalmangels im Tourismus. „Die Saisonkontingente immer weiter zu erhöhen, löst das grundlegende Problem nicht und leistet Lohndumping Vorschub. Eine effizientere Vermittlung von Arbeitslosen durch das AMS und die Attraktivierung der Arbeit im Alter sowie ein umfassendes Maßnahmenpaket zur besseren Orientierung des Bildungssystems am tatsächlichen Arbeitsmarktbedarf sind Schrauben, an denen man drehen muss“, führte Steiner weiter aus und betonte, dass die Rot-Weiß-Rot-Karte höchstens als letztes Mittel nach Ausschöpfung aller anderen Potenziale echten Fachkräften vorbehalten sein muss.