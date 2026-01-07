  • 07.01.2026, 12:52:32
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Weltkrebstag 2026 - Mehr Krebs im Alter: Vorsorge und Versorgung neu denken

Krebshilfe und OeGHO präsentieren den Krebsreport 2025 und die Herausforderungen und notwendige Strategien bei der Früherkennung und Versorgung von älteren Krebspatient:innen.

Wien (OTS) - 

Der demographische Wandel und die steigende Lebenserwartung führen dazu, dass immer mehr ältere Menschen an Krebs erkranken. Bereits heute wird ein Großteil aller Krebserkrankungen bei Menschen über 65 Jahren diagnostiziert – mit weiter steigender Tendenz. Diese Entwicklung stellt das Gesundheitssystem vor wachsende Herausforderungen, insbesondere in der Früherkennung, Diagnostik und Versorgung älterer Patientinnen und Patienten.

EINLADUNG ZUR PRESSEKONFERENZ

„Österreichischer Krebsreport 2025“

Dienstag, 20. Jänner 2026, 10:00 Uhr

Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner:innen:

Krebsreport liefert eine bedeutende und fundierte Grundlage für Medizin, Politik und Forschung

Birgit GERSTORFER

Präsidentin des Österreichischen Seniorenrates

Große Herausforderungen aufgrund steigender Patientenzahlen und demographischer Entwicklung

Priv.-Doz. Dr. Kathrin STRASSER-WEIPPL, MBA, Wissenschaftliche Leiterin „Österreichischer Krebsreport“

Informiert vorsorgen - gesund altern

Univ.-Prof. Dr. Paul SEVELDA, Präsident der Österreichischen Krebshilfe

Besondere Komplexität in der Versorgung von älteren Krebspatient:innen

Univ.-Prof. Dr. Ewald WÖLL, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten höflichst um Akkreditierung unter [email protected]

Österreichische Krebshilfe, Doris Kiefhaber, Geschäftsführung, Tel. +43 676/502 43 72, [email protected]

Österreichische Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie, Walter Voitl-Bliem, Geschäftsführung, Tel. +43 664/405 36 46, [email protected]

Einladung zur Pressekonferenz "Krebsreport 2025"

Krebshilfe und OeGHO präsentieren zum Weltkrebstag 2026 den Österreichischen Krebsreport 2025 und betonen die Herausforderungen und notwendige Strategien bei der Früherkennung und Versorgung von älteren Krebspatient:innen.

Datum: 20.01.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich

URL: https://www.krebsreport.at

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Krebshilfe
Doris Kiefhaber
Telefon: 0676/5024372
E-Mail: [email protected]

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[Dienstag, 20.01.2026, 10:00]

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