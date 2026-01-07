  • 07.01.2026, 12:49:02
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NEOS: Echte Patrioten verbünden sich nicht mit Europas Feinden

Brandstätter: „Wenn Herbert Kickl ,America First‘ toll findet, soll er nach Amerika auswandern. Für uns kommen Österreich und Europa zuerst.“

Wien/Brüssel (OTS) - 

„Donald Trump bedroht Europa offen und signalisiert einen Einmarsch in Grönland. Er schadet mit seinem Zollkrieg unserer Wirtschaft und verabschiedet sich zunehmend von internationalen Regeln. Trotzdem stellt sich Herbert Kickl demonstrativ an seine Seite“, sagt NEOS-Europaabgeordneter Helmut Brandstätter zu den jüngsten Aussagen des FPÖ-Chefs. „Wer angesichts solcher Drohungen Beifall klatscht, handelt nicht patriotisch, sondern verantwortungslos. Wer seine Heimat wirklich liebt, wirft sich nicht vor Autokraten in den Staub, sondern arbeitet an Europas Stärke.“

Europa müsse wirtschaftlich wettbewerbsfähig und sicherheitspolitisch handlungsfähig sein, betont Brandstätter. „Nur ein starkes, geeintes Europa kann seine Interessen, seinen Wohlstand und seine Freiheit in einer zunehmend gefährlichen Welt schützen.“

„Echte Patrioten verbünden sich nicht mit Europas Feinden, sondern schützen unsere europäische Heimat“, so Brandstätter. „Wenn Herbert Kickl ,America First‘ toll findet, soll er nach Amerika auswandern. Für mich und NEOS kommen Österreich und Europa zuerst. Nicht Amerika.“

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