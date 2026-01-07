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AVISO: NEOS-PK: Vorschau Pilnacek-Untersuchungsausschuss. Freitag, 09.01., 10:30 Uhr
mit NEOS-Fraktionsführerin Sophie Wotschke
Im Vorfeld des nächste Woche startenden Pilnacek-Untersuchungsausschusses gibt NEOS-Fraktionsführerin Sophie Wotschke einen Ausblick auf die ersten Sitzungstage und präsentiert die Schwerpunkte von NEOS.
Die Pressekonferenz wird live auf den NEOS-Kanälen gestreamt. Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.
NEOS-PK: Vorschau Pilnacek-Untersuchungsausschuss
Datum: 09.01.2026, 10:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: NEOS Parlamentsklub Presspoint 3. Stock
Hansenstraße 3
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung
Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]
(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )
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