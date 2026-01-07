AVISO: NEOS-PK: Vorschau Pilnacek-Untersuchungsausschuss. Freitag, 09.01., 10:30 Uhr

Wien (OTS) -

Im Vorfeld des nächste Woche startenden Pilnacek-Untersuchungsausschusses gibt NEOS-Fraktionsführerin Sophie Wotschke einen Ausblick auf die ersten Sitzungstage und präsentiert die Schwerpunkte von NEOS.

Die Pressekonferenz wird live auf den NEOS-Kanälen gestreamt. Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.

NEOS-PK: Vorschau Pilnacek-Untersuchungsausschuss

Datum: 09.01.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: NEOS Parlamentsklub Presspoint 3. Stock

Hansenstraße 3

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.youtube.com/@NEOSNeuesOesterreich/streams