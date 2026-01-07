Wirtschaftsbund begrüßt Maßnahmen zur Stärkung des Tourismusstandorts

Wien (OTS) -

„Mit den von der Bundesregierung angekündigten Maßnahmen wird ein wichtiger Schritt zur nachhaltigen Stärkung des heimischen Tourismus gesetzt. Besonders die gezielte Unterstützung bei Betriebsübergaben ist ein entscheidendes Signal, denn allein im Tourismus stehen in den kommenden Jahren tausende Übergaben an. Maßnahmen wie „NextGen4Austria“ sichern unternehmerisches Know-how, Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung. Die hohe Nachfrage nach Urlaub in Österreich bestätigt die Attraktivität des Standorts. Gleichzeitig braucht es rasch weitere wirksame Schritte zur spürbaren Entlastung bei Energie- und Personalkosten, damit Investitionen möglich bleiben und die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe langfristig gesichert wird“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär und ÖVP-Wirtschaftssprecher Kurt Egger.