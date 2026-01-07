Neue Content-Serie „Crush Course“: ÖW zeigt, wie man mit Skifahren Herzen höherschlagen lässt

Wien (OTS) -

Österreich Werbung (ÖW) launcht Social-Media-Kampagne „Crush Course“ für junge Erwachsene, Ski-Anfänger:innen und Wiedereinsteiger:innen

Skifahren ist laut einer Studie das attraktivste Urlaubsmotiv auf Dating-Plattformen (Club Med 2021)

Die Kampagne zeigt, wie einfach der Einstieg ins Skifahren in Österreich ist

Skifahren zwischen Piste und Profilbild

Skifahren ist der Dauerbrenner des österreichischen Wintertourismus: Rund 61 Prozent der Wintergäste stehen während ihres Urlaubs auf Skiern. Doch die Faszination für die zwei Bretter endet längst nicht auf den Pisten. Laut einer Club-Med-Studie ist Skifahren das attraktivste Urlaubsmotiv auf Dating-Apps – kein anderes Freizeitmotiv sorgt für mehr „Swipes nach rechts“.

„Skifahren kann der Beginn besonderer Begegnungen und gemeinsamer Erinnerungen sein. Es steht für Freiheit, Naturerlebnis und einen zeitgemäßen Lifestyle. Wer Ski fährt, vermittelt Sportlichkeit, Stil und Lebensfreude – Eigenschaften, die verbinden. Gleichzeitig ist der Einstieg ins Skifahren heute so einfach wie nie: Dank professioneller Betreuung und umfassendem Service direkt vor Ort können Gäste unkompliziert starten und sich ganz auf das Erlebnis konzentrieren. Skifahren ist damit nicht nur gesund und abwechslungsreich, sondern ein Erlebnis, das Menschen zusammenbringt“, sagt Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

Skinachwuchs: Fundament für die Zukunft des österreichischen Wintertourismus

Die Österreich Werbung versteht sich als internationales Sprachrohr des heimischen Tourismus und setzt gemeinsam mit ihren Partnern gezielt Maßnahmen, um junge Zielgruppen für den Wintersport zu begeistern und neue Zugänge zum Skifahren zu schaffen.

Skifahren ist nicht nur ein zentraler Wertschöpfungsfaktor in vielen Regionen, sondern auch ein emotionales Gemeinschaftserlebnis. Ob mit der Freundesgruppe, Familie oder neuen Bekanntschaften: Skitage lassen sich mit Kulinarik, Après-Ski, Wellness oder urbanem Lifestyle verbinden und schaffen bleibende Erinnerungen vor der eindrucksvollen Kulisse der österreichischen Bergwelt.

„Skifahren ist ein wesentlicher Pfeiler des österreichischen Tourismus – wirtschaftlich, kulturell und emotional. Damit das auch in Zukunft so bleibt, müssen wir an die Lebenswelt junger Menschen anknüpfen, sie abholen und ihnen zeigen, wie attraktiv Skifahren sein kann. Mit ‚Crush Course‘ sprechen wir bewusst eine neue Generation an und machen Lust auf erste Erlebnisse auf Skiern in Österreich“, fasst Steharnig-Staudinger die Idee hinter „Crush Course“ zusammen.

Content-Serie „Crush Course“: Swipe-Potenzial inklusive

Mit der humorvollen Content-Serie „Crush Course“ zeigt die Österreich Werbung, dass Skifahren nicht nur Spaß macht, sondern auch richtig gut aussieht – online wie offline.

Zwei Freundinnen führen als Protagonistinnen durch mehrere kurze Social-Media-Videos und erklären auf Englisch, warum Skifahren voll im Trend liegt, wie man einen Skitag plant und mit welchen Foto-Settings auf der Piste die Herzen auf Dating-Apps höherschlagen. Die Serie verbindet Unterhaltung mit Information und richtet sich gezielt an (Wieder-)Einsteiger:innen.

Die Content-Serie wird auf den internationalen Instagram- und TikTok-Kanälen der Österreich Werbung ausgespielt, mit Fokus auf die Märkte Deutschland und Großbritannien. Die Laufzeit der Kampagne ist von Anfang Jänner bis Anfang März 2026 geplant.

Das 1×1 für Ski-Neulinge: Wissen, das Sicherheit gibt

Skifahren ist in Österreich gelebtes Kulturgut und ein generationenübergreifendes Erlebnis – viele Österreicher:innen stehen bereits im Kindesalter auf Skiern. In anderen Ländern fehlt dieses Selbstverständnis jedoch häufig. Themen wie Anreise ins Skigebiet, Skiverleih, Liftkarten oder Sicherheit wirken für Einsteiger:innen oft komplex.

Um diese Hürden abzubauen, hat die Österreich Werbung eine eigene Landingpage entwickelt, die die wichtigsten Basics rund um den Skiurlaub in Österreich einfach und verständlich erklärt.

Unter www.austria.info/de-at/empfehlungen/skifahren-lernen/ finden Interessierte alle relevanten Informationen – von der Planung der Anreise über Unterkunftsbuchung und Skikurse bis hin zu Ausrüstung, Sicherheit und Liftkarten.

Die Content-Serie „Crush Course“ wurde gemeinsam mit der Lead-Agentur Wien Nord Serviceplan entwickelt und umgesetzt.