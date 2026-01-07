GBV Zahl des Monats Jänner

Wien (OTS) -

Im Jahr 2024 wurde mehr als die Hälfte aller Wohnungen im mehrgeschoßigen Wohnbau von GBVs errichtet. Ihr Marktanteil liegt damit bei rund 53 %. Auch im Gesamtmarkt bestätigt sich die bedeutende Rolle des gemeinnützigen Wohnbaus: 29 % der gesamten österreichischen Wohnbauproduktion entfielen 2024 auf GBVs. Während die Wohnungsproduktion insgesamt stark rückläufig war, verzeichneten die gemeinnützigen Bauvereinigungen einen deutlich geringeren Rückgang und stellen ihre Funktion als Stabilitätsanker am Wohnungsmarkt erneut unter Beweis. Alle Daten zur Bauleistung der GBVs finden Sie in der neuen Verbandsstatistik 2025: https://www.gbv.at/Fakten_Analysen/



GBVs, kurz für Gemeinnützige Bauvereinigungen, sind Österreichs erste Adresse für leistbares Wohnen. Mit rund 170 gemeinnützigen Wohnbauträgern, über 1.000.000 zur Verfügung gestellten Wohnungen und über 2.000.000 Bewohnerinnen und Bewohnern leisten sie Tag für Tag einen wesentlichen Beitrag dafür, dass Wohnen in Österreich in Summe leistbar ist und leistbar bleibt. So ist man auch Vorbild für ganz Europa.