FPÖ – Hafenecker: „Außenpolitische Doppelmoral der Volkspartei wird immer grotesker!“

Wien (OTS) -

„Während ÖVP-Generalsekretär Marchetti noch vorgestern den demokratisch gewählten US-Präsidenten Donald Trump als angeblichen ‚Antidemokraten‘ diffamiert hat, startet man im Bundeskanzleramt offenbar jetzt den höflichen Antrittsbesuch bei Mitgliedern von dessen Administration. Diese außenpolitische Schizophrenie der ÖVP ist nicht mehr zu überbieten“, so kommentierte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA die aktuell auf Social Media präsentierte USA-Reise von ÖVP-Staatssekretär Pröll. Diese sei besonders pikant, da die Volkspartei gleichzeitig aus dem Inland heraus den US-Präsidenten genauso wie den ungarischen Ministerpräsidenten Orbán sowie andere demokratisch gewählte Staats- und Regierungschefs polemisiere: „Große Worte und Beschimpfungen daheim, devotes Händeschütteln im Ausland – das ist der neue Stil der ÖVP.“

Hafenecker stellte daher auch eine naheliegende Frage: „Ist Herr Pröll auch so mutig, die martialischen Vorwürfe seines Generalsekretärs, dass US-Präsident Trump ein Demokratiefeind sei, persönlich zu überbringen? Oder gilt die scharfe Rhetorik der ÖVP nur für Presseaussendungen in Wien, während man international plötzlich ganz kleinlaut wird?“

Die Volkspartei verliere mit dieser „schizophrenen Linie“ jede außenpolitische Glaubwürdigkeit. „Wer einerseits demokratisch gewählte Präsidenten als ‚demokratiefeindlich‘ beschimpft und andererseits geschniegelt vor deren Administration posiert, betreibt keine wertebasierte Außenpolitik, sondern billige Doppelmoral. Das schadet auch dem internationalen Ansehen Österreichs in der Welt, das der ÖVP als ehemals staatstragender Partei einmal so wichtig war“, führte Hafenecker weiter aus.

Abschließend hielt der FPÖ-Generalsekretär fest: „Wir Freiheitliche stehen für eine souveräne, ehrliche und neutrale Außenpolitik. Ohne moralische Überheblichkeit, ohne Kotau-Diplomatie und ohne das peinliche Schauspiel, heute zu beschimpfen und morgen zu hofieren.“