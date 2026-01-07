Leidenschaftlicher Auftakt in die Wiener Ballsaison: Benefizquadrille zugunsten des Wiener Hilfswerks

Wien (OTS) -

Am 6. Jänner baten das Annemarie-Imhof-Komitee und die Tanzschule Elmayer im Rahmen der 31. Benefizquadrille zum Tanz. Der Erlös des Abends kommt dem Aktionsraum, einer inklusiven Freizeiteinrichtung des Wiener Hilfswerks für Jugendliche mit und ohne Behinderungen, zugute.

Am 6. Jänner 2026 wurde unter der Anleitung von Thomas Schäfer-Elmayer getanzt: Ein unterhaltsames Lernen und Auffrischen der von Johann Strauß Sohn im 19. Jahrhundert komponierten Fledermausquadrille. Die Gäste des Events, das innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war, machten sich innerhalb von zwei Stunden mit allen sechs Touren der Fledermausquadrille vertraut – in Vorbereitung auf die rund 450 Wiener Bälle im Neuen Jahr.

Die Wiener Ballsaison blickt auf eine jahrhundertealte Tradition zurück. Bereits im 18. Jahrhundert entwickelten sich gesellschaftliche Tanzveranstaltungen zu fixen Höhepunkten, um sich die dunklen Winternächte tanzend zu versüßen. Wien wurde rasch zum Zentrum der Ballkultur: Die Stadt vereinte Musik, Tanz, Etikette und Lebensfreude auf einzigartige Weise. Öffentliche Bälle machten das gesellschaftliche Miteinander erlebbar und schufen einen Rahmen, in dem sich Kunst, Mode und Zeitgeist begegneten.

„Für viele Ballbegeisterte ist die Benefizquadrille in unseren Räumlichkeiten ein Fixtermin im Neujahrskalender. Wir bedanken uns bei den zahlreichen Gästen dieses inspirierenden Abends, deren Spenden direkt dem Aktionsraum des Wiener Hilfswerks zukommen. Gerade in Zeiten der sozialen Sparmaßnahmen ist das ein wichtiges Zeichen gelebter Solidarität, die auf viele Arten – eben auch tanzend – ausgedrückt werden kann“ , freut sich Thomas Schäfer-Elmayer.

Tanzen für den Aktionsraum des Wiener Hilfswerks

Der Aktionsraum des Wiener Hilfswerks ist ein Treffpunkt für Jugendliche mit und ohne Behinderungen (12–18 Jahre). Die Jugendlichen haben dort die Möglichkeit, Freundschaften zu schließen und gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen. Das abwechslungsreiche Programm des Aktionsraums richtet sich nach den Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen und reicht von der monatlichen Teenie-Disco bis hin zu kollaborativen Multimediaprojekten.

„Mit dem Aktionsraum bieten wir eine inklusive Freizeiteinrichtung, die jungen Menschen echte Teilhabe ermöglicht und ihre individuellen Interessen in den Mittelpunkt stellt – von digitalen Angeboten über kreative und kulinarische Workshops bis hin zu gemeinsamen Ausflügen. Die Benefizquadrille zeigt hier Jahr für Jahr, wie Tanzen und gesellschaftliches Engagement wirkungsvoll verbunden werden. Gerade jetzt – in für soziale Organisationen herausfordernden Zeiten – ist dieser Zusammenhalt von unschätzbarem Wert, denn viele unserer Projekte wären ohne Unterstützung nicht mehr umsetzbar. Unser herzlicher Dank gilt Thomas Schäfer-Elmayer, seinem Team sowie den Mitgliedern des Annemarie-Imhof-Komitees, die mit dieser Veranstaltung einen wertvollen Beitrag für unseren Aktionsraums leisten“ , so Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks, im Rahmen der Benefizquadrille.

Das Annemarie-Imhof-Komitee für das Wiener Hilfswerk

Das Annemarie-Imhof-Komitee unter dem Vorsitz von Unternehmerin Barbara Feldmann hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschiedene Projekte des Wiener Hilfswerks zu unterstützen, die nicht oder nur zum Teil durch die öffentliche Hand finanziert werden. Bereits seit knapp 40 Jahren engagieren sich die Mitglieder im Rahmen von karitativen Aktivitäten und unterstützen soziale Projekte des Wiener Hilfswerks. Weitere Informationen: www.imhofkomitee.at

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale und neutrale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosenhilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Senior*innen, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschafts­zentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderungen sowie Sozialmärkte (SOMA). Mit ihren Sozialökonomischen Betrieben Haus- und Heimservice und SOMA 7 leistet die Organisation auch einen wichtigen Beitrag zur Arbeitsmarktintegration. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt rund 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter*innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at