Samariterbund und Österreichische Post: 22.166 Geschenke für Kinder in Armut

Bereits zum 13. Mal fand heuer die Weihnachtsaktion „Spielen Sie Christkind“ statt, und auch in diesem Jahr war die Spendenbereitschaft der Menschen in unserem Land ungebrochen: 22.166 Geschenke konnte das #TeamChristkind österreichweit an Kinder in Armut verteilen. „Unser herzlicher Dank geht an alle, die zu diesem großartigen Ergebnis beigetragen haben. Spenden aus privater Hand, von Organisationen, Unternehmen und sogar Schulen machten es möglich, dass Kinder in sozialen Einrichtungen oder aus benachteiligten Familien ein schönes Weihnachtsfest erleben konnten“, zeigt sich Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes, erfreut.

Das #TeamChristkind war auch heuer wieder unermüdlich unterwegs, um Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Dank der Österreichischen Post und dem Einsatz hunderter ehren- und hauptamtlicher Mitarbeiter:innen des Samariterbundes war es möglich, Weihnachtszauber zu verbreiten. Mit dem Vermerk #TeamChristkind versehene Pakete konnten gratis mit der Post verschickt werden, die dann an armutsbetroffene Mädchen und Buben in ganz Österreich verteilt wurden.

#TeamChristkind: Samariterbund und Österreichische Post ziehen an einem Strang

„Im Dezember haben wir täglich rund eine Million Sendungen zuverlässig zugestellt. Besonders am Herzen lagen uns die Geschenkpakete unserer gemeinsamen Initiative mit dem Samariterbund. Diese Sendungen waren im wahrsten Sinne ein Geschenk, denn sie standen für Hoffnung, Zuversicht und festliche Momente. Ich hoffe, dass wir durch unser gemeinsames Engagement zahlreichen Kindern und Familien eine kleine Freude bereiten konnten“, fasst Walter Oblin, Generaldirektor Österreichische Post AG, zusammen.

Auf dem Online-Marktplatz shöpping.at konnten Spendenfreudige zudem altersgerechte Spielzeugpakete erwerben und versenden. Tatkräftige Unterstützung für die Aktion erhielt der Samariterbund auch in diesem Jahr von Prominenten wie Dany Sigel, Dirk Stermann, dem Nino aus Wien und Romeo Kaltenbrunner. Ihr Engagement half mit, Aufmerksamkeit und Bewusstseinsbildung in einer breiteren Öffentlichkeit zu generieren.

Unterstützung für armutsbetroffene Kinder ist weiterhin wichtig

„Die großartige Unterstützung der Menschen in unserem Land ist keinesfalls selbstverständlich, wenn man bedenkt, wie viele von ihnen mit gestiegenen Wohn- und Energiekosten oder auch den Auswirkungen der Teuerung zu kämpfen haben“, stellt Reinhard Hundsmüller fest. „Mehr denn je ist es dennoch wichtig, Solidarität zu zeigen und den Schwächsten in unserer Gesellschaft zur Seite zu stehen. Gerade Kinder sollten niemals kurz kommen“, so Hundsmüller abschließend.

