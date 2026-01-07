Gewerkschaft GPA: Neuer Kollektivvertrag für Beschäftigte der DHL Air

Wien (OTS) -

Für die Angestellten der DHL Air in Österreich gilt rückwirkend mit 1. April 2025 erstmals ein Kollektivvertrag. Damit ist ein zentraler Schritt gelungen, um klare und verbindliche Arbeitsbedingungen zu schaffen. Der Abschluss bringt mehr Sicherheit, Transparenz und Verlässlichkeit für die Beschäftigten und ist zugleich ein wichtiges Signal gelebter Sozialpartnerschaft, gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten.

„Ein Kollektivvertrag fällt nicht vom Himmel. Er ist kein Geschenk, sondern das Ergebnis harter, konstruktiver Verhandlungen und des gemeinsamen Engagements vieler Beteiligter“, betont Sven Scherb, Betriebsratsvorsitzender der DHL Air Austria.

„Dass es nun erstmals einen Kollektivvertrag für die Angestellten der DHL Air gibt, schafft Sicherheit und Planbarkeit und stärkt die Position der Arbeitnehmer:innen nachhaltig!“, so Scherb weiter. Der neue Kollektivvertrag regelt zentrale Fragen wie Mindestentgelte, Arbeitszeiten und weitere arbeitsrechtliche Standards: So wird etwa die wöchentliche Normalarbeitszeit durch den neuen Kollektivvertrag von 40 auf 38,5 Stunden reduziert.

Für die Gewerkschaft GPA ist der Abschluss ein Beleg dafür, dass auch in dynamischen und international geprägten Branchen faire Rahmenbedingungen durchgesetzt werden können. „Dieser Kollektivvertrag ist ein starkes Zeichen dafür, dass Sozialpartnerschaft auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten funktioniert. Gerade dann braucht es verlässliche Spielregeln, die faire Arbeit absichern und Stabilität geben - für Beschäftigte ebenso wie für Unternehmen“, betont auch GPA-Bundesgeschäftsführer Mario Ferrari abschließend.