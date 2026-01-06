- 06.01.2026, 11:00:32
Kontakte des Presseteams von Außenministerin Meinl-Reisinger
Das Presseteam im Kabinett von Bundesministerin Beate Meinl-Reisinger ist nun komplett. Für die Ministerin spricht weiterhin Veronika Dolna-Gruber. Sie wird verstärkt von Olivia Mrzyglod als europa- und außenpolitische Sprecherin sowie von Alexander Polt, der insbesondere Themen der Regierungskoordination betreut.
Kontakte des Presseteams:
Mag. Veronika Dolna-Gruber
+43 676 8999 3121
veronika.dolna-gruber@bmeia.gv.at
Alexander Polt, BA MA
+43 676 8999 3132
Olivia Mrzyglod, BA
+43 676 8999 3131
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
BMEIA Presseabteilung
Telefon: +43(0)501150-3320
E-Mail: abti3@bmeia.gv.at
Website: http://www.bmeia.gv.at
