Kontakte des Presseteams von Außenministerin Meinl-Reisinger

Das Presseteam im Kabinett von Bundesministerin Beate Meinl-Reisinger ist nun komplett. Für die Ministerin spricht weiterhin Veronika Dolna-Gruber. Sie wird verstärkt von Olivia Mrzyglod als europa- und außenpolitische Sprecherin sowie von Alexander Polt, der insbesondere Themen der Regierungskoordination betreut.

Kontakte des Presseteams:

Mag. Veronika Dolna-Gruber

+43 676 8999 3121

veronika.dolna-gruber@bmeia.gv.at

Alexander Polt, BA MA

+43 676 8999 3132

alexander.polt@bmeia.gv.at

Olivia Mrzyglod, BA

+43 676 8999 3131

olivia.mrzyglod@bmeia.gv.at

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
BMEIA Presseabteilung
Telefon: +43(0)501150-3320
E-Mail: abti3@bmeia.gv.at
Website: http://www.bmeia.gv.at

