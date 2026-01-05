Vorsorglicher Rückruf bestimmter BEBA- und ALFAMINO-Produkte

Wien (OTS) -

Die Sicherheit und das Wohlergehen von Säuglingen haben für uns oberste Priorität. In enger Abstimmung mit den lokalen Behörden in Österreich ruft Nestlé vorsorglich bestimmte Chargen von verschiedenen Säuglingsnahrungsprodukten zurück.

Vom Rückruf betroffen sind Produkte mit den Chargennummern und Mindesthaltbarkeitsdaten, die im Anhang genannt werden.

Dieser Rückruf ist eine Vorsichtsmaßnahme aufgrund des möglichen Vorhandenseins von Cereulid – produziert durch den Mikroorganismus Bacillus cereus – in einer der Zutaten eines Zulieferers, die in den betroffenen Chargen verwendet wurden.

Es ist uns wichtig zu betonen, dass bislang keine Erkrankungen oder Symptome im Zusammenhang mit dem Verzehr der betroffenen Produkte bestätigt worden sind. Dennoch hat Nestlé aus Gründen größter Vorsicht beschlossen, diesen vorsorglichen Produktrückruf gemäß unseren strengen Qualitäts- und Sicherheitsstandards umzusetzen.

Konsument:innen, die eines oder mehrere der oben genannten Produkte mit den entsprechenden Chargennummern/Mindesthaltbarkeitsdaten gekauft haben, werden gebeten, diese nicht an ihre Säuglinge zu verfüttern, sondern dort zurückzugeben, wo diese gekauft wurden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Wenn Eltern Bedenken hinsichtlich der Gesundheit ihres Kindes haben, raten wir ihnen, mit ihrem Kinderarzt oder einer medizinischen Fachkraft zu sprechen. Alle anderen Nestlé-Produkte sowie andere Chargen derselben Produkte, die nicht von diesem Rückruf betroffen sind, können sicher konsumiert werden. 1/2 Wir verstehen, dass diese Nachricht bei Eltern Besorgnis hervorrufen kann, und wir als Hersteller verpflichten uns, während dieses Prozesses klare und transparente Informationen sowie Unterstützung anzubieten.

Bei allen Fragen zu diesem Rückruf steht das Nestlé Verbraucherservice den Konsument:innen täglich von 9-17 Uhr unter der Telefonnummer 0800 23 44 944 und unter der E-Mailadresse konsumenten.service@at.nestle.com zur Verfügung.

Wir entschuldigen uns aufrichtig für jegliche Besorgnis oder Unannehmlichkeiten, die diese Maßnahme für Eltern, Betreuer:innen und Einzelhandelskund:innen darstellt.