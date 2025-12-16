Koza/Grüne: Statt Förderung von Überstunden brauchen wir ein Recht auf Stundenaufstockung in Teilzeit

Wien (OTS) -

„Die Regierungsparteien bejubeln sich selbst für ihre Überstundenbegünstigung, von der überwiegend Männer profitieren. Dabei verdrängen sie, dass mehr als die Hälfte der in Teilzeit beschäftigten Frauen immer noch auf das Recht auf Stundenaufstockung wartet“, meint Markus Koza, Arbeitnehmer:innensprecher der Grünen.

„Vor zwei Jahren haben wir die Überstundenbegünstigung bewusst nur befristet ausgeweitet, weil es damals einen Arbeitskräftemangel gab. Zusätzliche Überstunden haben daher keine Jobs gefährdet. Wir wussten aber, dass diese Arbeitsmarktlage ein Ablaufdatum hatte“, führt Koza aus und resümiert: „Heute gefährden steuerlich begünstigte Überstunden bei steigender Arbeitslosigkeit Arbeitsplätze.“

Stattdessen sollte die Regierung endlich das Recht auf Stundenaufstockung bei regelmäßig geleisteter Mehrarbeit in Teilzeit umsetzen: „Hier besteht tatsächlich dringender Handlungsbedarf“, so Koza. Wenn Teilzeitbeschäftigte regelmäßig und dauerhaft mehr arbeiten müssen, als vereinbart, sollen sie ein Recht auf Erhöhung ihrer Wochenarbeitszeit haben.

„Das Recht auf Stundenaufstockung bringt gleich mehrfachen Nutzen: den Betroffenen – vor allem – Frauen, weil sie ein höheres Einkommen bei stabileren und berechenbareren Arbeitszeiten erzielen. Dem Finanzminister, weil höhere Einkommen höhere Steuereinnahmen bringen. Und dem Sozialstaat, weil höhere Sozialabgaben fließen. Beim Recht auf Stundenaufstockung heißt es aber leider immer noch: bitte warten! Während es bei Steuerbegünstigungen auf einmal schnell geht. Auch ein Zeichen dafür, wo diese Regierung Prioritäten setzt“, schließt Koza.