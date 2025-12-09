  • 09.12.2025, 15:40:36
  • /
  • OTS0132

Nationalrat: Tagesordnung des dreitägigen Plenums steht endgültig fest

Neues Stromgesetz soll am Donnerstag beraten werden, Anti-Mogelpackungs-Gesetz kommt erst im Februar oder März ins Plenum

Wien (PK) - 

Die Parlamentsfraktionen haben sich auf die endgültige Tagesordnung der drei Nationalratssitzungen in dieser Woche geeinigt. Demnach werden die Abgeordneten Donnerstagabend über das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz und begleitende Gesetzesänderungen ("Günstiger-Strom-Gesetz") beraten. Ob die dafür nötige Zweidrittelmehrheit zustande kommt, ist allerdings nach wie vor offen.

Die weiteren Gesetzesvorlagen aus dem Wirtschaftsausschuss stehen wie geplant morgen, Mittwoch, auf der Tagesordnung. Dabei geht es etwa um mehr Preistransparenz, erweiterte Beschwerdemöglichkeiten von Umweltorganisationen in Bezug auf bestimmte Anlagen, die Abwicklung der Investitionsprämie und voraussichtlich den Verkauf von Tabaksticks zum Erhitzen. Davon ausgenommen ist allerdings das Anti-Mogelpackungs-Gesetz, mit dem die Regierung gegen die sogenannte "Shrinkflation" vorgehen will: Es soll erst im Februar oder März ins Plenum kommen. Grund dafür ist eine erforderliche Notifizierung bei der EU. Ein verzögertes Inkrafttreten ist damit nicht verbunden, dieses ist laut Gesetzentwurf ohnehin erst für April 2026 vorgesehen.

Ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt beraten wollen die Abgeordneten über die von der Regierung vorgeschlagene Novellierung des Lebensmittelbewirtschaftungsgesetzes, für die es eine Zweidrittelmehrheit braucht. Sie wäre am Mittwoch auf der Tagesordnung gestanden. Die ursprünglich geplante Fragestunde am Freitag mit Wissenschafts- und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner entfällt. (Schluss) gs

Rückfragen & Kontakt

Pressedienst der Parlamentsdirektion
Parlamentskorrespondenz
Tel. +43 1 40110/2272
pressedienst@parlament.gv.at
www.parlament.gv.at/Parlamentskorrespondenz

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright