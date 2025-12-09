Volksanwalt Luisser: Volksanwaltschaft sichert Menschenrechte auf höchstem Niveau

Wien (OTS) -

„Obwohl in Österreich die menschenrechtlichen Standards schon sehr hoch sind, gibt es natürlich auch bei uns eine Notwendigkeit, ihre Einhaltung regelmäßig zu kontrollieren, denn wer aufhört, besser sein zu wollen, hat aufgehört, gut zu sein“, äußert sich der derzeitige Vorsitzende der Volksanwaltschaft Christoph Luisser zum Tag der Menschenrechte.

Dazu ist die Volksanwaltschaft als „Haus der Menschenrechte“ da: Mit ihren Kommissionen überwacht und fördert sie die Einhaltung der Menschenrechte in Österreich und berichtet dem Parlament und den Landtagen jährlich darüber. „Die im Bericht zur präventiven Menschenrechtskontrolle enthaltene Liste an Vorschlägen der Volksanwaltschaft zur Verbesserung der Menschenrechtssituation in Österreich ist lang und wird laufend ergänzt“, so Volksanwalt Luisser.