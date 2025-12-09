- 09.12.2025, 13:40:03
- /
- OTS0119
„Wand der Menschlichkeit“ gestalten: für mehr Zusammenhalt
Menschen für Menschen sammelt „Stimmen der Menschlichkeit“. Die stärksten werden Teil der nächsten Kampagne.
Die Hilfsorganisation Menschen für Menschen startet eine neue Bewegung, um das in den Mittelpunkt zu stellen, was uns alle verbindet: die Menschlichkeit. Auf der Plattform www.zusammenstehen.at sind alle eingeladen, ihre persönlichen Gedanken zur Frage „Was ist Menschlichkeit für dich?“ zu teilen und damit aktiv die „Wand der Menschlichkeit“ mitzugestalten.
Aktion setzt Zeichen für Solidarität
Seit über 40 Jahren zeigt Menschen für Menschen: Zusammenhalt beginnt mit uns allen. Ziel der Aktion ist es, ein starkes Zeichen für Solidarität, Zusammenhalt und Chancengleichheit über Grenzen hinweg zu setzen.
Community stimmt über Beiträge ab
Bis Ende Jänner 2026 werden die Stimmen gesammelt. Anschließend wird über die eingereichten Beiträge abgestimmt. Die stärksten „Stimmen der Menschlichkeit“, die die Community am meisten berühren, werden Teil der nächsten Kampagne von Menschen für Menschen und machen so die Bedeutung von Menschlichkeit im öffentlichen Raum sichtbar.
Werbebanner zur Kampagne
Um die Bewegung und ihre Botschaft zu verstärken, bittet Menschen für Menschen Medienpartner und Unternehmen um Unterstützung: Die kostenlose Schaltung der dazugehörigen Werbebanner auf verschiedenen Plattformen trägt dazu bei, die Reichweite der Aktion zu erhöhen und die Arbeit der Organisation zu fördern.
Gib Menschlichkeit deine Stimme
Was bedeutet Menschlichkeit für dich? Teile deine Gedanken und gestalte unsere Wand der Menschlichkeit mit. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt.
Rückfragen & Kontakt
Menschen für Menschen
Martina Hollauf, bakk.phil.
Telefon: +436641843322
E-Mail: m.hollauf@mfm.at
Website: https://www.menschenfuermenschen.at/
