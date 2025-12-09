  • 09.12.2025, 13:40:32
Az W Jahrespressekonferenz 2026

Mittwoch 10.12. um 11:00

Wien (OTS) - 

Angelika Fitz, Direktorin des Az W, gibt gemeinsam mit Karin Lux, Geschäftsführerin, und Hannes Swoboda, Präsident des Vorstandes, einen Überblick zum Jahresprogramm 2026. Vorgestellt werden die Ausstellungs-Highlights sowie zentrale Vorhaben des kommenden Jahres – darunter der Onlinegang der umfassenden Az W Sammlung.

Termin: Mi 10.12.2025, 11 Uhr in der Bibliothek des Az W

Wir bitten um Ihre Anmeldung unter: presse@azw.at

Wir freuen uns auf Ihr Kommen ins Architekturzentrum Wien!

Rückfragen & Kontakt

Architekturzentrum Wien
Mag.a Ines Purtauf
Telefon: 01 522 31 15-25
E-Mail: purtauf@azw.at

