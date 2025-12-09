- 09.12.2025, 13:40:32
- /
- OTS0118
Az W Jahrespressekonferenz 2026
Mittwoch 10.12. um 11:00
Angelika Fitz, Direktorin des Az W, gibt gemeinsam mit Karin Lux, Geschäftsführerin, und Hannes Swoboda, Präsident des Vorstandes, einen Überblick zum Jahresprogramm 2026. Vorgestellt werden die Ausstellungs-Highlights sowie zentrale Vorhaben des kommenden Jahres – darunter der Onlinegang der umfassenden Az W Sammlung.
Termin: Mi 10.12.2025, 11 Uhr in der Bibliothek des Az W
Wir bitten um Ihre Anmeldung unter: presse@azw.at
Wir freuen uns auf Ihr Kommen ins Architekturzentrum Wien!
Rückfragen & Kontakt
Architekturzentrum Wien
Mag.a Ines Purtauf
Telefon: 01 522 31 15-25
E-Mail: purtauf@azw.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AZW