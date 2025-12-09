Az W Jahrespressekonferenz 2026

Wien (OTS) -

Angelika Fitz, Direktorin des Az W, gibt gemeinsam mit Karin Lux, Geschäftsführerin, und Hannes Swoboda, Präsident des Vorstandes, einen Überblick zum Jahresprogramm 2026. Vorgestellt werden die Ausstellungs-Highlights sowie zentrale Vorhaben des kommenden Jahres – darunter der Onlinegang der umfassenden Az W Sammlung.

Termin: Mi 10.12.2025, 11 Uhr in der Bibliothek des Az W

Wir bitten um Ihre Anmeldung unter: presse@azw.at

