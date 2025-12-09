FPÖ – Mayer: „Droht in Österreich auch eine Verzehnfachung der Gasnetzentgelte?“

Wien (OTS) -

„Vor nicht einmal allzu vielen Jahren hat man die österreichischen Häuslbauer mit kleinen Förderanreizen regelrecht aus dem Heizöl hinaus und in die Gasheizung hineingedrängt. Heute erleben wir das nächste politisch verursachte Chaos: Dieselben Systeme, die diese Entwicklung betrieben haben, rechnen nun vor, wie teuer der Abschied vom Gas wird und diesmal sollen wieder die Bürger zahlen“, kritisiert FPÖ-EU Abgeordneter Georg Mayer anlässlich neuer alarmierender Zahlen deutscher Forschungsinstitute.

Eine aktuelle Studie des deutschen Fraunhofer-Instituts zeigt, dass die Nutzung des Erdgasnetzes in den kommenden Jahren massiv teurer werden könnte. Im schlimmsten Fall könnten sich die Gasnetzentgelte für einen durchschnittlichen Haushalt mit 15.000 kWh Verbrauch von derzeit etwa 400 Euro auf bis zu 4.300 Euro erhöhen. „Das ist eine Verzehnfachung und ein direktes Ergebnis der völlig überzogenen Klimahysterie, die in Brüssel zur Doktrin erhoben wurde“, so Mayer.

Der Grund dafür liegt im politisch beschlossenen Ausstieg aus Gas: Je mehr Haushalte zum Wechsel gezwungen werden, desto teurer wird das System für die Verbleibenden. „Diese Entwicklung ist hausgemacht und sie ist vom System gewollt. Die EU schafft künstlich Kosten, um Menschen in bestimmte Technologien zu drängen, die für viele weder leistbar noch praktikabel sind“, warnt Mayer.

Hinzu kommt der stetig steigende CO2-Preis: Der Staat kassiert beim Kauf des Heizstoffs, die EU kassiert bei der Nutzung und der CO2-Zertifikatehandel macht das Ganze zum Spekulationsobjekt, das die Gaspreise völlig künstlich explodieren lässt. Während politisch forcierte Wärmepumpen in manchen Fällen günstiger betrieben werden können, sind sie für Millionen Bürger weder technisch umsetzbar noch finanziell stemmbar. „In Deutschland heizen noch 56 Prozent der Haushalte mit Gas – doch diese riesige Bevölkerungsgruppe wird von der Politik nun kalt enteignet.“

„Die EU und Deutschland treiben ihre Bürger in eine Kostenfalle, aus der es kein Entrinnen gibt. Das ist kein Klimaschutz – das ist ein sozial- und wirtschaftspolitischer Blindflug“, so Mayer. „Wir Freiheitliche stehen für Technologieoffenheit, leistbare Energie und vor allem für den Schutz der Menschen vor einer Klimaideologie, die ihnen Haus, Hof und Zukunft raubt.“