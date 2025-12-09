  • 09.12.2025, 10:29:02
  • /
  • OTS0063

FPÖ – Ecker zu Unterhaltsvorschuss: „Die Rückzahlungsquote liegt lediglich bei 64,5 Prozent – viel Geld fließt ins Ausland“

„Es braucht klare rechtliche Rahmenbedingungen, um auch auf internationalem Weg eine konsequente Regressdurchsetzung zu ermöglichen“

Wien (OTS) - 

„2024 wurden rund 139 Millionen Euro an Unterhaltsvorschüssen ausbezahlt – doch nur knapp 90 Millionen Euro konnten vom Staat wieder hereingebracht werden. Damit liegt die Rückzahlungsquote bei lediglich 64,5 Prozent. Rund 30 Millionen Euro gelten bereits jetzt als uneinbringlich, etwa aufgrund von Insolvenzen der Unterhaltsschuldner. Das Unterhaltsvorschuss-System gerät damit zunehmend in eine Schieflage“, so heute FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker, MBA, zur aktuellen Anfragebeantwortung durch SPÖ-Justizministerin Sporrer.

„Besonders alarmierend sind die niedrigen Rückzahlungsquoten in bestimmten Herkunftsgruppen: Bei Drittstaaten liegen sie nur bei 36 Prozent, bei türkischen Staatsangehörigen bei 46 Prozent. Zudem wurden rund 315.000 Euro an Unterhaltsvorschüssen ins Ausland überwiesen – etwa in die Türkei, die USA, nach Brasilien oder Uganda. Während viele österreichische Mütter monatelang auf diese dringend benötigten Zahlungen warten, fließt Steuergeld ins Ausland. In diesen Fällen funktioniert der Regress gegen säumige Unterhaltspflichtige faktisch kaum“, erklärte Ecker.

„Das ist eine massive Schieflage zulasten der Kinder und der österreichischen Steuerzahler. Der Unterhaltsvorschuss ist als gezielte Unterstützung für Familien in Österreich gedacht und darf nicht zu einem dauerhaften Ersatzsystem für zahlungsunwillige Eltern werden“, forderte Ecker die schwarz-rot-pinke Verlierer-Ampel auf, in diesem Bereich endlich nachzuschärfen.

„Es braucht klare rechtliche Rahmenbedingungen, um auch auf internationalem Weg eine konsequente Regressdurchsetzung zu ermöglichen. Gerade bei Auslandssachverhalten fehlen derzeit eindeutige und strenge Regeln“, kritisierte die FPÖ-Frauensprecherin und ergänzte: „Diese Zahlen zeigen eines deutlich: Das bestehende System reicht nicht aus, um jene zu schützen, die die Unterstützung wirklich benötigen. Es ist daher höchste Zeit, für eine längst überfällige Evaluierung zu sorgen.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright