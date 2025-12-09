  • 09.12.2025, 10:07:02
Österreichs Seilbahnen laden zu GO FOR SKI Schulskitag 2025 ein

Am 17. Dezember laden die Seilbahnen den Nachwuchs wieder zum gemeinsamen Tag im Schnee

Wien (OTS) - 

Am 17. Dezember 2025 gehört die heimische Bergwelt wieder den Schulen: Die österreichischen Seilbahnen laden zum GO FOR SKI Schulskitag ein und stellen an diesem Tag Schüler:innen und Lehrer:innen Gratis-Skitickets zur Verfügung. Ziel der Aktion ist es, junge Menschen für Wintersport, Bewegung an der frischen Luft und gemeinsame Naturerlebnisse zu begeistern.

Der GO FOR SKI Schulskitag hat sich zu einem festen Bestandteil im Wintersportkalender entwickelt – und auch 2025 sind Schulen in ganz Österreich eingeladen, einen besonderen Tag im Schnee zu verbringen. Die teilnehmenden Skigebiete stellen am 17. Dezember 2025 kostenlose Tageskarten für Schüler:innen und Lehrer:innen zur Verfügung. Im Mittelpunkt steht ein unkomplizierter Zugang zum Wintersport und die Freude an gemeinsamer Bewegung.

„Kinder und Jugendliche brauchen Erlebnisse, die sie stärken. Ein Tag am Berg schafft genau das – er verbindet Bewegung, Natur und Gemeinschaft auf einzigartige Weise“, betont Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Gerade in einer Zeit, in der Digitalisierung und schulischer Leistungsdruck zunehmen, sei es wichtig, einen Ausgleich zu schaffen und junge Menschen zu aktiver Bewegung zu motivieren. „Wir möchten mit dem GO FOR SKI Schulskitag die Begeisterung für den Wintersport früh wecken“, so Hörl weiter. „Denn wer schon als Kind positive Erlebnisse am Berg sammelt, kommt später mit großer Wahrscheinlichkeit wieder – und bleibt dem Sport ein Leben lang verbunden.“

Mit der Initiative setzen die österreichischen Seilbahnen ein klares Zeichen für die Bedeutung von Bewegung im Freien, sozialem Miteinander und der besonderen Kraft gemeinsamer Naturerfahrungen. Der Schulskitag soll möglichst vielen Kindern und Jugendlichen ermöglichen, diese Werte auf spielerische und erlebnisorientierte Weise kennenzulernen. (PWK521/DFS)

Nähere Informationen finden interessierte Schulen unter: https://www.wko.at/oe/transport-verkehr/seilbahnen/go-for-ski-schulskitag

