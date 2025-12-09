Nachruf auf Prof. Erich Schmid

Wien (OTS) -

Mit Prof. Erich Schmid verlor Österreich am 3. Dezember 2025 nicht nur einen unermüdlichen Vorkämpfer für Barrierefreiheit und Inklusion, sondern auch einen der größten Braille-Experten des Landes.

„ Erich Schmid war österreichweit, europaweit und weltweit für sein unermüdliches Wirken für blinde und sehbehinderte Menschen bekannt. Er hat sich immer für den Dialog und den Kompromiss eingesetzt, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen “, so Dr. Markus Wolf, Präsident des BSVÖ.

1955 geboren und von Geburt an blind, wurde Erich Schmid am Bundes-Blindeninstitut Wien (BBI) ausgebildet, wo er früh seine Leidenschaft für die Brailleschrift entdeckte. Inspiriert durch den Austausch mit Anton Hartig, dem damaligen Leiter des Blindendruckverlages, erwarb er sich umfassende Expertise auf dem Gebiet. An der Handelsschule des BBI sammelte er über 40 Jahre Berufserfahrung, später unter anderem als Lehrer für Office-Management und angewandte Informatik. Im Engagement um die Verbindung traditioneller Braille-Kompetenzen mit moderner Technologie setzte er sich für die fortlaufende Weiterentwicklung barrierefreier Bildungsangebote und innovativer Unterrichtsmethoden ein. Schon während seiner Ausbildung zeigte er großes Interesse an Computertechnik und arbeitete an der Verbesserung computergestützter Übertragung der Braille-Kurzschrift, was bald zu seinen Tätigkeiten in der Kurzschriftkommission des BSVÖ und später zum Vorsitz der Österreichischen Brailleschriftkommission führte. Im Brailleschriftkomitee der deutschsprachigen Länder (BSKDL) engagierte er sich für einheitliche Standards, welche die Braille-Lesbarkeit und somit den Bildungszugang verbesserten. Als Vizepräsident des Österreichischen Behindertenrates, zweiter Obmann-Stellvertreter des BSVWNB und langjähriger Experte für Braille prägte er die Inklusions- und Bildungspolitik Österreichs entscheidend mit. Zahlreiche Projekte und Medienauftritte bezeugen sein Wissen, seine Innovationskraft und nicht zuletzt seine unerschütterliche Überzeugung, dass chancengleiche Bildung eine der wichtigsten Säulen der Inklusion ist.

Mit Prof. Erich Schmid verliert die Gemeinschaft einen herausragenden Fachmann, engagierten Bildungspolitiker und hochgeschätzten Kollegen. Der Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich trauert um einen langjährigen Weggefährten, verlässlichen Partner und großen Experten. Alle Gedanken sind in diesen schmerzvollen Stunden bei Prof. Erich Schmids Familie.