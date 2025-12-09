FPÖ – Kickl: „Die Allianz der Patrioten in Europa wird stärker – Gratulation an Andrej Babiš!“

Wien (OTS) -

FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl gratulierte heute Andrej Babiš zur Angelobung als tschechischer Regierungschef und bezeichnete diesen Schritt als einen „entscheidenden Sieg für die Demokratie und den Wählerwillen“. „Ich gratuliere unserem europäischen Freund Andrej Babiš zu diesem Erfolg. Dass sich am Ende der Wahlsieger gegen alle Widerstände des Establishments durchsetzt und den Regierungsauftrag erhält, ist ein triumphales Zeichen. Es beweist, dass die Macht vom Volk ausgeht und nicht von abgehobenen Eliten, die den Willen der Bürger mit Füßen treten. Die patriotische Wende in Europa ist nicht mehr aufzuhalten, weil immer mehr Menschen den EU-Zentralisten und ihrer Politik der Bevormundung eine klare Absage erteilen“, erklärte Kickl.

Dieser Erfolg sei auch ein klares Signal und ein Ansporn für Österreich. „Auch in Österreich stehen wir als Freiheitliche bereit, um unser Land wieder auf Kurs zu bringen und die Interessen der eigenen Bevölkerung an die erste Stelle zu rücken. Gemeinsam mit unseren europäischen Freunden und Partnern werden wir eine grundlegende Wende in der EU-Politik einleiten. Weg von der selbstzerstörerischen Sanktionspolitik und der brandgefährlichen Kriegstreiberei, hin zu einer Politik, die Wohlstand für unsere Bürger schafft, die Souveränität unserer Nationen respektiert und nachhaltigen Frieden sichert. Es ist Zeit für ein Europa der souveränen Völker und Vaterländer, das in seiner gemeinsamen Geschichte geeint ist und dessen oberstes Ziel das Wohl der Menschen ist, nicht das der Brüsseler Bürokraten!“, so Kickl abschließend.