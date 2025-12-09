  • 09.12.2025, 09:37:32
REMINDER: Morgen BJV-Pressekonferenz: Politische Teilhabe – Wo junge Menschen außen vor bleiben

Kinder und Jugendliche haben nur begrenzte Möglichkeiten, politisch mitzugestalten. BJV startet Kampagne und legt To-Do-Liste für Politik vor, um gerechte Teilhabe zu ermöglichen.

Wien (OTS) - 

Das Bild von politisch desinteressierten Jugendlichen hält sich hartnäckig. Dabei zeigen mehrere Studien der vergangenen Jahren deutlich, dass junge Menschen mitreden wollen, sich aber von der Politik nicht gehört fühlen. Was das Problem zusätzlich verschärft: Nicht allen jungen Menschen stehen die gleichen Chancen auf Teilhabe offen – sei es im täglichen politischen Geschehen, im Schulalltag, im Arbeitsumfeld oder auch im digitalen Raum.

Die BJV lädt zur Pressekonferenz ein und präsentiert eine konkrete To-Do-Liste für die Politik, mit der die politische Teilhabe von allen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgebaut und gestärkt werden soll.

Vertreter*innen der Medien sind herzlich zu Pressekonferenz eingeladen.

Am Podium sprechen die BJV-Vorsitzenden Lejla Visnjic und Ahmed Naief.

Um Anmeldung unter presse@bjv.at wird bis 9. Dezember gebeten.

BJV-Pressekonferenz am 10. Dezember: Politische Teilhabe – Wo junge Menschen außen vor bleiben

Datum: 10.12.2025, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Salon MEZZANIN
Volksgartenstraße 5/2
1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

Bundesjugendvertretung
Jasmin Hebenstreit
Öffentlichkeitsarbeit
01 214 44 99 - 25 // 0676 880 11 1142
presse@bjv.at
www.bjv.at

Kristina Veraszto
Öffentlichkeitsarbeit
01 214 44 99 - 18 // 0676 880 11 1135
presse@bjv.at
www.bjv.at

