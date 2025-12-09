REMINDER: Morgen BJV-Pressekonferenz: Politische Teilhabe – Wo junge Menschen außen vor bleiben

Wien (OTS) -

Das Bild von politisch desinteressierten Jugendlichen hält sich hartnäckig. Dabei zeigen mehrere Studien der vergangenen Jahren deutlich, dass junge Menschen mitreden wollen, sich aber von der Politik nicht gehört fühlen. Was das Problem zusätzlich verschärft: Nicht allen jungen Menschen stehen die gleichen Chancen auf Teilhabe offen – sei es im täglichen politischen Geschehen, im Schulalltag, im Arbeitsumfeld oder auch im digitalen Raum.

Die BJV lädt zur Pressekonferenz ein und präsentiert eine konkrete To-Do-Liste für die Politik, mit der die politische Teilhabe von allen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgebaut und gestärkt werden soll.

Am Podium sprechen die BJV-Vorsitzenden Lejla Visnjic und Ahmed Naief.

BJV-Pressekonferenz am 10. Dezember: Politische Teilhabe – Wo junge Menschen außen vor bleiben

Datum: 10.12.2025, 10:30 Uhr

